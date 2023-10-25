Как снизить калорийность новогоднего стола и сделать праздники легкими

Она рекомендует использовать на праздничном столе те же блюда, которые мы привыкли готовить, но делать их менее калорийными. Например, в оливье можно использовать отварную курицу вместо колбасы, чтобы сократить количество жиров и калорийности. Также можно снизить количество картофеля в салатах, но при этом важно, чтобы блюда оставались вкусными. Для десертов рекомендуется выбирать фруктовые желе, они менее калорийные. Также надо следить за количеством классических десертов, чтобы они не были слишком калорийными.