Как снизить калорийность новогоднего стола и сделать праздники легкими

Posted 25 октября, 12:31
Published 25 октября, 12:31
Modified 25 октября, 12:33
Updated 25 октября, 12:33
Диетолог Наталья Круглова дала несколько советов о том, как изменить рацион на праздники, чтобы сделать новогоднее застолье менее вредным и калорийным. Она рекомендует придерживаться принципа «тарелки здорового питания», когда половина тарелки состоит из овощей и фруктов, четверть — из белков и оставшаяся четверть — из углеводов, пишет runews24.ru.
Круглова также сказала, что в период праздников можно разрешить себе разные виды мяса, не только нежирные. Но при этом надо помнить, что важно подходить к вопросу ежедневного питания более строго.
Она рекомендует использовать на праздничном столе те же блюда, которые мы привыкли готовить, но делать их менее калорийными. Например, в оливье можно использовать отварную курицу вместо колбасы, чтобы сократить количество жиров и калорийности. Также можно снизить количество картофеля в салатах, но при этом важно, чтобы блюда оставались вкусными. Для десертов рекомендуется выбирать фруктовые желе, они менее калорийные. Также надо следить за количеством классических десертов, чтобы они не были слишком калорийными.
Круглова также отметила, что можно снизить калорийность праздничного стола через напитки. Лучше всего выбирать воду или фруктовые соки без добавления сахара.
Врач подчеркнула, что помимо калорийности блюд, важна также физическая активность и общее количество потребляемых продуктов.