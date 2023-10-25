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Posted 25 октября, 03:30

Published 25 октября, 03:30

Modified 25 октября, 03:32

Updated 25 октября, 03:32

Холодной и снежной будет текущая неделя в Башкирии

Холодной и снежной будет текущая неделя в Башкирии

25 октября 2023, 03:30
Фото: 1MI
Прогноз на ближайшие дни сделали синоптики Башгидрометцентра.

Сегодня, 25 октября, в республике по прогнозу синоптиков температура воздуха составит 0…-5 градусов, по востоку до +5 градусов. Кроме того, ожидается небольшой снег, в отдельных районах на проводах и деревьях — отложение мокрого снега.

Завтра, 26 октября, местами также ожидается небольшой снег. Ночью температура воздуха упадет до -7 градусов, а при прояснениях — до -12 градусов. Днем ожидается 0…-5 градусов.

В пятницу существенных изменений не ожидается.

#Общество#Элина Сайфранова#Снег#Новости Башкирии#Мокрый снег
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