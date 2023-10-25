Холодной и снежной будет текущая неделя в Башкирии

Posted 25 октября, 03:30
Published 25 октября, 03:30
Modified 25 октября, 03:32
Updated 25 октября, 03:32
Сегодня, 25 октября, в республике по прогнозу синоптиков температура воздуха составит 0…-5 градусов, по востоку до +5 градусов. Кроме того, ожидается небольшой снег, в отдельных районах на проводах и деревьях — отложение мокрого снега.
Завтра, 26 октября, местами также ожидается небольшой снег. Ночью температура воздуха упадет до -7 градусов, а при прояснениях — до -12 градусов. Днем ожидается 0…-5 градусов.
В пятницу существенных изменений не ожидается.