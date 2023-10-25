Холодной и снежной будет текущая неделя в Башкирии

Сегодня, 25 октября, в республике по прогнозу синоптиков температура воздуха составит 0…-5 градусов, по востоку до +5 градусов. Кроме того, ожидается небольшой снег, в отдельных районах на проводах и деревьях — отложение мокрого снега.