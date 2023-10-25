Детский социальный туризм открыл новые грани Сахалина для 30 тысяч школьников

Posted 25 октября, 06:58
Published 25 октября, 06:58
Modified 25 октября, 07:00
Updated 25 октября, 07:00
«Уже сейчас мы с радостью можем сказать, что число юных путешественников в этом году на 50% процентов превысило показатель прошлого года. Для нас это приятные рекорды, ведь именно региональная программа детского социального туризма остается приоритетной для нас. Сахалинская область занимает лидирующие позиции в стране по развитию детского социального туризма, и мы не намерены сдавать эти позиции», — подчеркнул министр туризма Сахалинской области Артем Лазарев.
Итоги года в минтуризма островного региона пока не подводят: сезон проекта в разгаре. Сахалинские и курильские школьники продолжают путешествовать, знакомятся с достопримечательностями, посещают музеи, аквапарк и профориентационные экскурсии, а также принимают участие в интеллектуальной игре «Мозгобойня».
С инициативой реализации проекта социальных детских поездок выступил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. В 2023 году размер субсидии на программу увеличили. Это позволило гораздо большему количеству школьников из всех муниципалитетов Сахалина и Курил посетить островную столицу.