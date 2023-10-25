Человек, о котором должна знать вся страна: Юлия Михайлова о пути ДНР в Россию

Несмотря на свои особенности, Юлия Михайлова решила, что если у других получается, значит и у нее все получится. «Когда ты в состоянии помочь, и ты можешь это сделать, то почему это не сделать? Как от этого можно отказаться, когда у тебя получается?» — говорит героиня.