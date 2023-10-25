Ассоциация блогеров и агентств обновила «чёрный список» инфлюенсеров

«Мне все равно, если меня добавят в этот список. Я всегда работаю напрямую с рекламодателями. Большинство так называемых „агентств“ — просто спекулянты, которые зарабатывают на разнице между ценой рекламы у блогеров и ценой продажи этой рекламы спонсорам. Вся эта „ассоциация“ — просто фарс, попытка стать лидерами рынка, чтобы люди начали обращаться к ним за услугами.