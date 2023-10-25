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Posted 25 октября, 09:03

Published 25 октября, 09:03

Modified 25 октября, 10:11

Updated 25 октября, 10:11

Ассоциация блогеров и агентств обновила «чёрный список» инфлюенсеров

25 октября 2023, 09:03
«Ассоциация блогеров и агентств» (АБА) обновила свой список нежелательных инфлюенсеров, с которыми участники АБА не хотят работать по ряду причин.

Список разделен на две зоны — «черную» и «коричневую». Блогеры, находящиеся в черной зоне, совершили серьезные нарушения, а коричневая зона указывает на то, что работа с такими инфлюенсерами несет серьезные риски для репутации.

В обновленном списке в черной зоне значатся такие блогеры, как Reeflay, Эдвард Бил, Mellstroy, Некоглай и Юрий Хованский. В коричневую зону попали Гусейн Гасанов, Михаил Литвин и другие.

Агентство утверждает, что некоторые блогеры в списке находятся в федеральном розыске, а другие попали туда из-за провалов рекламных кампаний, запрещенной рекламы и предоставления некачественных услуг.

Редакция RuNews24.ru обратилась за комментарием к блогеру Юрию Хованскому, который заявил, что попадание в «черные списки» АБА его совершенно не волнует.

«Мне все равно, если меня добавят в этот список. Я всегда работаю напрямую с рекламодателями. Большинство так называемых „агентств“ — просто спекулянты, которые зарабатывают на разнице между ценой рекламы у блогеров и ценой продажи этой рекламы спонсорам. Вся эта „ассоциация“ — просто фарс, попытка стать лидерами рынка, чтобы люди начали обращаться к ним за услугами.

Они больше занимаются незначительными кампаниями, которые проводятся малоизвестными блогерами. Основная задача этой «организации» — контролировать, есть ли рекламная маркировка или соответствуют ли товары и услуги их ценностям. Но для блогеров репутационный ущерб от наличия в этом «черном списке» — нулевой», — прокомментировал Хованский.

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