Ассоциация блогеров и агентств обновила «чёрный список» инфлюенсеров

Posted 25 октября, 09:03
Published 25 октября, 09:03
Modified 25 октября, 10:11
Updated 25 октября, 10:11
Список разделен на две зоны — «черную» и «коричневую». Блогеры, находящиеся в черной зоне, совершили серьезные нарушения, а коричневая зона указывает на то, что работа с такими инфлюенсерами несет серьезные риски для репутации.
В обновленном списке в черной зоне значатся такие блогеры, как Reeflay, Эдвард Бил, Mellstroy, Некоглай и Юрий Хованский. В коричневую зону попали Гусейн Гасанов, Михаил Литвин и другие.
Агентство утверждает, что некоторые блогеры в списке находятся в федеральном розыске, а другие попали туда из-за провалов рекламных кампаний, запрещенной рекламы и предоставления некачественных услуг.
Редакция RuNews24.ru обратилась за комментарием к блогеру Юрию Хованскому, который заявил, что попадание в «черные списки» АБА его совершенно не волнует.
«Мне все равно, если меня добавят в этот список. Я всегда работаю напрямую с рекламодателями. Большинство так называемых „агентств“ — просто спекулянты, которые зарабатывают на разнице между ценой рекламы у блогеров и ценой продажи этой рекламы спонсорам. Вся эта „ассоциация“ — просто фарс, попытка стать лидерами рынка, чтобы люди начали обращаться к ним за услугами.
Они больше занимаются незначительными кампаниями, которые проводятся малоизвестными блогерами. Основная задача этой «организации» — контролировать, есть ли рекламная маркировка или соответствуют ли товары и услуги их ценностям. Но для блогеров репутационный ущерб от наличия в этом «черном списке» — нулевой», — прокомментировал Хованский.