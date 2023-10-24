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Posted 24 октября, 11:07

Published 24 октября, 11:07

Modified 24 октября, 11:09

Updated 24 октября, 11:09

Роспотребнадзор Башкирии выступил с важным заявлением

Жителей Башкирии предупредили о фальсификациях молочных продуктов

24 октября 2023, 11:07
Фото: 1MI

Роспотребнадзор Башкирии выступил с важным заявлением

Органы называют такие фирмы «предприятие-призрак».

Роспотребнадзор сообщил о том, что в магазинах продаётся фальсифицированная «молочка». Речь идёт о продуктах производства ООО «МИЛКА-М», зарегистрированной в Москве.

Мы узнали, что фирма «Милка-М» появилась в апреле этого года и принадлежит предпринимательнице Сахаровой Карине Андреевне. Она также руководила компаниями «Норд» и строительно-монтажной организацией «Крокс». Данных о выручке и прибыли фирм не имеется.

По сообщениям надзорного органа, на самом деле предприятия не существует. Чиновники называют его «предприятием-призраком», потому что непонятно — кто и где производит товар. На адресах, указанных на этикетках, «Милка-М» не действует — там расположены оптовые склады другой организации.

Также Роспотребнадзор заявил о том, что декларации о разрешении производить и реализовывать продукцию недействительна с 6 октября.

По нашим данным, речь идёт о полутвёрдом сыре марки «Российский» жирностью 50%.

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#Происшествия#Уфа#Роспотребнадзор#Новости Башкирии#Торговля#Идэль Гумеров
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