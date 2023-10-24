Жителей Башкирии предупредили о фальсификациях молочных продуктов

По сообщениям надзорного органа, на самом деле предприятия не существует. Чиновники называют его «предприятием-призраком», потому что непонятно — кто и где производит товар. На адресах, указанных на этикетках, «Милка-М» не действует — там расположены оптовые склады другой организации.