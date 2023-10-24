Жителей Башкирии предупредили о фальсификациях молочных продуктов

Posted 24 октября, 11:07
Published 24 октября, 11:07
Modified 24 октября, 11:09
Updated 24 октября, 11:09
Роспотребнадзор сообщил о том, что в магазинах продаётся фальсифицированная «молочка». Речь идёт о продуктах производства ООО «МИЛКА-М», зарегистрированной в Москве.
Мы узнали, что фирма «Милка-М» появилась в апреле этого года и принадлежит предпринимательнице Сахаровой Карине Андреевне. Она также руководила компаниями «Норд» и строительно-монтажной организацией «Крокс». Данных о выручке и прибыли фирм не имеется.
По сообщениям надзорного органа, на самом деле предприятия не существует. Чиновники называют его «предприятием-призраком», потому что непонятно — кто и где производит товар. На адресах, указанных на этикетках, «Милка-М» не действует — там расположены оптовые склады другой организации.
Также Роспотребнадзор заявил о том, что декларации о разрешении производить и реализовывать продукцию недействительна с 6 октября.
По нашим данным, речь идёт о полутвёрдом сыре марки «Российский» жирностью 50%.