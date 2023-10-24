Застройщикам в Башкирии предложат новые условия: земля в обмен на квартиры

На данный момент, Башкирия активно завершает расселение аварийного и старого жилья, которое до 2017 года считалось непригодным для проживания. С момента начала 2017 года были признаны аварийными 882 дома в Башкирии, где проживает свыше 20 тысяч человек. Льготное предоставление земли будет способствовать привлечению бизнеса и его заинтересованности в решении социальных вопросов, что в свою очередь ускорит обновление жилищного фонда.