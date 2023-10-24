Застройщикам в Башкирии предложат новые условия: земля в обмен на квартиры

Posted 24 октября, 07:45
Published 24 октября, 07:45
Modified 24 октября, 07:47
Updated 24 октября, 07:47
Вопрос об обеспечении земельными участками застройщиков без проведения торгов будет рассмотрен на заседании Курултая Башкирии, назначенном на 26 октября. Тем не менее, данная возможность будет доступна только при условии выделения определенного количества новых квартир для решения проблемы аварийного жилья. Согласно информации пресс-службы регионального парламента, поправки к закону «О регулировании земельных отношений в Республике Башкортостан» будут внесены соответствующими депутатами.
Власти Башкирии разрабатывают новую схему, которая позволит предоставить новые квартиры гражданам, чье жилье признано аварийным и требующим сноса или реконструкции. Порядок передачи данных помещений в собственность будет разработан региональным правительством.
На данный момент, Башкирия активно завершает расселение аварийного и старого жилья, которое до 2017 года считалось непригодным для проживания. С момента начала 2017 года были признаны аварийными 882 дома в Башкирии, где проживает свыше 20 тысяч человек. Льготное предоставление земли будет способствовать привлечению бизнеса и его заинтересованности в решении социальных вопросов, что в свою очередь ускорит обновление жилищного фонда.
Ранее Mkset сообщал, что в республике сейчас около 20 тысяч человек живут в аварийных домах. А значит, требуют расселения. Такие цифры привёл исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры Владислав Сидоркин. Оказалось также, что с 2019 года лишь 8 300 человек получили новые квартиры вместо негодных к проживанию.