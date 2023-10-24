Не могут свести концы с концами: почти половине жителей Башкирии не хватает зарплаты

Еще 44% опрошенных отмечают, что им приходится тяжело обходиться с деньгами. Чаще всего такую ситуацию признали работники в строительстве, а также в производстве и обслуживании — по 42%. Среди тех, кто еле сводит концы с концами, 18% утверждают, что им необходимо до 15 тысяч рублей в месяц, еще 30% — не менее 20 тысяч, а 52% — еще больше.