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Posted 24 октября, 07:18

Published 24 октября, 07:18

Modified 24 октября, 07:39

Updated 24 октября, 07:39

В Башкирии зарплаты не удовлетворяют нужды большинства работников

Не могут свести концы с концами: почти половине жителей Башкирии не хватает зарплаты

24 октября 2023, 07:18
Фото: 1MI

В Башкирии зарплаты не удовлетворяют нужды большинства работников

Рекрутинговый портал hh.ru провёл опрос и узнал, кто больше всего нуждается в большом доходе.

На основные нужды у 43% жителей Башкирии не хватает зарплаты. Такие данные были получены в результате исследования, проведенного рекрутинговым порталом hh.ru. Наиболее серьезная проблема с оплатой труда возникает у представителей сферы «Административный персонал» (58%) и «Медицина, фармацевтика» (57%).

Еще 44% опрошенных отмечают, что им приходится тяжело обходиться с деньгами. Чаще всего такую ситуацию признали работники в строительстве, а также в производстве и обслуживании — по 42%. Среди тех, кто еле сводит концы с концами, 18% утверждают, что им необходимо до 15 тысяч рублей в месяц, еще 30% — не менее 20 тысяч, а 52% — еще больше.

За последний год доля жителей Башкирии, страдающих от недостатка зарплаты, уменьшилась на 3 процентных пункта по сравнению с 2022 годом. Однако, в сравнении с 2021 годом, эта доля выросла на 11 процентных пунктов.

Ранее Mkset сообщал точную сумму, которая нужно чтобы жить в республике. В сентябре текущего года были опубликованы данные отчета Башстата о стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг в Башкирии. По мнению аналитиков, данная сумма (18 879 рублей) должна обеспечить жителям республики достаточный уровень жизни.

#Общество#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Зарплаты#Цены#Минимальная зарплата#Работа#Виалина Ахсанова
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