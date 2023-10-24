Вы удивитесь: названа конкретная сумма для выживания в Башкирии

Posted 24 октября, 05:19
Published 24 октября, 05:19
Modified 24 октября, 07:18
Updated 24 октября, 07:18
По мнению аналитиков, данная сумма (18 879 рублей) должна обеспечить жителям республики достаточный уровень жизни. Стоимость набора выросла на 3,1% по сравнению с декабрем 2022 года.
Сравнивая среднюю цену фиксированного набора товаров и услуг по России, она составила 21 074 рубля в месяц, а в Приволжском федеральном округе — 18 852 рубля.
Ранее Mkset сообщал о повышение цен на авто (на 12,1%), бензин (на 6,5%) и дизельное топливо (на 6,8%). Рост цен можно объяснить внешнеполитической и экономической обстановкой, реорганизацией российской промышленности и состоянием экспортного рынка энергоресурсов.