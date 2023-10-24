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Posted 24 октября, 05:19

Published 24 октября, 05:19

Modified 24 октября, 07:18

Updated 24 октября, 07:18

Стала известна минимальная сумма выживания в Башкирии

Вы удивитесь: названа конкретная сумма для выживания в Башкирии

24 октября 2023, 05:19
Фото: 1MI

Стала известна минимальная сумма выживания в Башкирии

В сентябре текущего года были опубликованы данные отчета Башстата о стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг в Башкирии.

По мнению аналитиков, данная сумма (18 879 рублей) должна обеспечить жителям республики достаточный уровень жизни. Стоимость набора выросла на 3,1% по сравнению с декабрем 2022 года.

Сравнивая среднюю цену фиксированного набора товаров и услуг по России, она составила 21 074 рубля в месяц, а в Приволжском федеральном округе — 18 852 рубля.

Ранее Mkset сообщал о повышение цен на авто (на 12,1%), бензин (на 6,5%) и дизельное топливо (на 6,8%). Рост цен можно объяснить внешнеполитической и экономической обстановкой, реорганизацией российской промышленности и состоянием экспортного рынка энергоресурсов.

#Общество#Деньги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Цены#Виалина Ахсанова
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