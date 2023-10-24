Вы удивитесь: названа конкретная сумма для выживания в Башкирии

Ранее Mkset сообщал о повышение цен на авто (на 12,1%), бензин (на 6,5%) и дизельное топливо (на 6,8%). Рост цен можно объяснить внешнеполитической и экономической обстановкой, реорганизацией российской промышленности и состоянием экспортного рынка энергоресурсов.