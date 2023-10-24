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Posted 24 октября, 13:28

Published 24 октября, 13:28

Modified 24 октября, 13:28

Updated 24 октября, 13:28

В честь 100-летия «Аэрофлота» авиакомпания выполнит ретрорейс в Новосибирск

В честь 100-летия «Аэрофлота» авиакомпания выполнит ретрорейс в Новосибирск

24 октября 2023, 13:28
Фото: ПАО «Аэрофлот»
«Аэрофлот» продолжает серию рейсов в ретростиле, 11 ноября — по маршруту Москва — Новосибирск — Москва. Идея — воссоздать атмосферу авиаполета 70 — 80-х годов ХХ века. Сам рейс будет выполнен на самолете Airbus А321.

Пассажиров встретят и сопроводят в течение полета бортпроводники в униформе образца второй половины прошлого столетия. Вместе с посадочными талонами путешественникам выдадут сувенирные багажные бирки. В полете их угостят меню по реальным бортовым рецептам того времени. Стюардессы предложат желающим поиграть в полете в шахматы или домино, передает atas.info.

Предусмотрена возможность совершить покупки по каталогу Sky Shop с ностальгическими товарами. В кармашках кресел — брошюры с интересными фактами о гражданской авиации прошлого и о воздушной линии между Москвой и Новосибирском. В буклете будет размещен QR-код со ссылкой на эксклюзивный плейлист, который создаст настроение для полета.

Все участники ретрорейса получат сладкие презенты, сертификат о перелете и специальный значок.

Напомним, что ретрорейсы приурочены к 100-летию «Аэрофлота», которое отмечалось в марте 2023 года. Новосибирск выбрали в качестве одного из направлений потому, что этот город остается одним из самых востребованных у пассажиров авиакомпании.

Ранее «Аэрофлот» совершил ретрорейсы в Сочи, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Красноярск и Владивосток.

Отмечается, что совершившие три и более перелетов на разных ретрорейсах пассажиры получат подарок. Анонсы дат и новых направлений можно отследить на сайте компании и в официальном Telegram-канале.

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