В честь 100-летия «Аэрофлота» авиакомпания выполнит ретрорейс в Новосибирск

Предусмотрена возможность совершить покупки по каталогу Sky Shop с ностальгическими товарами. В кармашках кресел — брошюры с интересными фактами о гражданской авиации прошлого и о воздушной линии между Москвой и Новосибирском. В буклете будет размещен QR-код со ссылкой на эксклюзивный плейлист, который создаст настроение для полета.