В Башкирии этим летом побывали гости из 78 регионов России

Posted 24 октября, 11:59
Published 24 октября, 11:59
Modified 24 октября, 12:01
Updated 24 октября, 12:01
По данным оператора, самыми частыми гостями Республики Башкортостан оказались жители Москвы и Московской области, чуть меньше приезжали туристы из Челябинской области. В ТОП 5 регионов, откуда больше всего отправлялись в путешествие или на отдых клиенты билайн, вошли Татарстана, Ленинградская и Оренбургская области.
Стоит отметить, что пик летнего туристического онлайн-трафика пришелся на июль, а фотографиями и видео башкирских красот чаще всех делились абоненты возрастной группы до 25 лет. Потребление мобильного интернета у гостей Уфы и других городов республики за три теплых месяца выросло на 31% по отношению к показателю предыдущего года.
— Поездка в Башкирию — это возможность увидеть городские и природные достопримечательности, познакомиться с национальной кухней, совместить насыщенную экскурсионную программу с неспешным отдыхом на живописных берегах многочисленных озер и водохранилищ, — прокомментировал директор Уфимского отделения билайн Максим Тюрихин. — Поэтому чтобы обеспечить «цифровой комфорт», мы непрерывно расширяем зону покрытия сети LTE во всех районах республики, в местах притяжения туристов и местных жителей. Сейчас мы проводим и рефарминг LTE 900, в процессе которого расширяется используемый частотный диапазон в 4G, что позволяет увеличить емкость сети и ускорить мобильный интернет. Отмечу, что благодаря этому решению впервые появилась связь 4G в десятке малых сел и деревень, также работы позитивно отразились на сетевом покрытии железнодорожной магистрали Башкирии.
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