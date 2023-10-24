В Башкирии этим летом побывали гости из 78 регионов России

— Поездка в Башкирию — это возможность увидеть городские и природные достопримечательности, познакомиться с национальной кухней, совместить насыщенную экскурсионную программу с неспешным отдыхом на живописных берегах многочисленных озер и водохранилищ, — прокомментировал директор Уфимского отделения билайн Максим Тюрихин. — Поэтому чтобы обеспечить «цифровой комфорт», мы непрерывно расширяем зону покрытия сети LTE во всех районах республики, в местах притяжения туристов и местных жителей. Сейчас мы проводим и рефарминг LTE 900, в процессе которого расширяется используемый частотный диапазон в 4G, что позволяет увеличить емкость сети и ускорить мобильный интернет. Отмечу, что благодаря этому решению впервые появилась связь 4G в десятке малых сел и деревень, также работы позитивно отразились на сетевом покрытии железнодорожной магистрали Башкирии.