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Posted 24 октября, 16:21

Published 24 октября, 16:21

Modified 24 октября, 16:27

Updated 24 октября, 16:27

В Башкирии случился пожар в здании районной администрации

В администрации района Башкирии произошёл пожар

24 октября 2023, 16:21
Фото: 1MI

В Башкирии случился пожар в здании районной администрации

Оказалось, что дело в проводке.

Пресс-служба МЧС Башкирии заявила об экстренной ситуации в Благовещенском районе. Пожару едва не подверглась местная администрация.

Сегодня вечером пришло сообщение о том, что с крыши районной администрации в городе Благовещенске валит дым. На вызов экстренно выехали спасатели.

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Оказалось, что в чердаке местной ратуши начал плавить провод, который шёл к плафону уличного освещения. К моменту приезда расплавилось полметра проводки. Пожарным пришлось воспользоваться огнетушителем, чтобы справиться с происшествием.

По сообщениям МЧС, никто не пострадал.

#Происшествия#Пожар#Новости Башкирии#МЧС#Идэль Гумеров#Благовещенский район
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