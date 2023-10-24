В администрации района Башкирии произошёл пожар

Posted 24 октября, 16:21
Published 24 октября, 16:21
Modified 24 октября, 16:27
Updated 24 октября, 16:27
Пресс-служба МЧС Башкирии заявила об экстренной ситуации в Благовещенском районе. Пожару едва не подверглась местная администрация.
Сегодня вечером пришло сообщение о том, что с крыши районной администрации в городе Благовещенске валит дым. На вызов экстренно выехали спасатели.
Оказалось, что в чердаке местной ратуши начал плавить провод, который шёл к плафону уличного освещения. К моменту приезда расплавилось полметра проводки. Пожарным пришлось воспользоваться огнетушителем, чтобы справиться с происшествием.
По сообщениям МЧС, никто не пострадал.