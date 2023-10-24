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Posted 24 октября, 08:29

Published 24 октября, 08:29

Modified 24 октября, 08:31

Updated 24 октября, 08:31

В Нефтекамске девочка получила травму катаясь на карусели

Трагедия на карусели: в Башкирии девочка пострадала от поломки аттракциона

24 октября 2023, 08:29
Фото: 1MI

В Нефтекамске девочка получила травму катаясь на карусели

В Нефтекамске девочка получила травмы, катаясь на карусели. Об этом сообщил городской суд.
Сюжет
Дети

В Нефтекамске несчастный случай произошел с 7-летней девочкой, когда она каталась на карусели в одной из игровых комнат. Во время катания, подвес карусели оборвался, что привело к падению ребенка на бетонный пол и получению головной травмы. По заключению эксперта, полученные травмы, хоть и не являются опасными для здоровья, все же причинили ребенку повреждения.

Мать пострадавшей девочки обратилась в Нефтекамский городской суд с иском о компенсации морального вреда в размере 100 тысяч рублей. Также она просила взыскать с игровой комнаты 5 тысяч рублей, которые были потрачены на лекарства и обследования.

По частичному удовлетворению требований матери ребенка, суд изрек решение о возмещении ответчику морального вреда в сумме 35 тысяч рублей, а также компенсации материального ущерба в размере 4 192 рубля.

#Общество#Происшествия#Башкирия#Дети#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова#Аттракционы
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