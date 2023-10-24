Трагедия на карусели: в Башкирии девочка пострадала от поломки аттракциона

В Нефтекамске несчастный случай произошел с 7-летней девочкой, когда она каталась на карусели в одной из игровых комнат. Во время катания, подвес карусели оборвался, что привело к падению ребенка на бетонный пол и получению головной травмы. По заключению эксперта, полученные травмы, хоть и не являются опасными для здоровья, все же причинили ребенку повреждения.