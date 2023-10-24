Трагедия на карусели: в Башкирии девочка пострадала от поломки аттракциона

Posted 24 октября, 08:29
Published 24 октября, 08:29
Modified 24 октября, 08:31
Updated 24 октября, 08:31
В Нефтекамске несчастный случай произошел с 7-летней девочкой, когда она каталась на карусели в одной из игровых комнат. Во время катания, подвес карусели оборвался, что привело к падению ребенка на бетонный пол и получению головной травмы. По заключению эксперта, полученные травмы, хоть и не являются опасными для здоровья, все же причинили ребенку повреждения.
Мать пострадавшей девочки обратилась в Нефтекамский городской суд с иском о компенсации морального вреда в размере 100 тысяч рублей. Также она просила взыскать с игровой комнаты 5 тысяч рублей, которые были потрачены на лекарства и обследования.
По частичному удовлетворению требований матери ребенка, суд изрек решение о возмещении ответчику морального вреда в сумме 35 тысяч рублей, а также компенсации материального ущерба в размере 4 192 рубля.