Студент в Уфе не пропустил на дороге чиновника: все закончилось дракой

В то же время Артур Абдулин эту ситуацию описывает прямо противоположно тому, что сказал Александр. Со слов Абдулина, студент якобы сам напал на него с железкой. Примечательно, что вскоре в соцсетях распространились видео, на котором видно, как Александр выходит из салона своего авто с некой железной палкой в руках и даже бросается на чиновника, который в тот момент что-то говорит по телефону.