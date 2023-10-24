Студент в Уфе не пропустил на дороге чиновника: все закончилось дракой

Posted 24 октября, 09:28
Published 24 октября, 09:28
Modified 24 октября, 12:08
Updated 24 октября, 12:08
Так, Александр на своей отечественной легковушке и Абдулин на внедорожнике Land Cruiser якобы ехали на перегонки, постоянно «подрезая» друг друга на дороге. По данным телеграм-канала, в какой-то момент чиновник все же нагнал молодого человека. Предположительно, это произошло возле дома 67 по улице Карла Маркса.
Как рассказывает Александр, Абдулин вместе со своим пассажиром (по некоторым данным, это мог быть его сын) якобы начали наносить ему удары. По словам студента, мужчины пытались вытянуть из машины и порвали на нем одежду. Сам Александр в настоящий момент опасается, что дело не получит хода, в связи с чем направил обращение в прокуратуру.
— Он меня подрезал. Потом я остановился перед пробкой, и мужчина ко мне подошел, вышел из двери, из свой машины, я открыл окно и сразу же получил в лицо. Множество ударов прилетало. Они пытались вытащить из двери, из своей же машины. С ним был сын его, как я понял, они меня пытались вытащить из машины, сняли с меня кроссовки, порвали кофту. Я говорю: «Что вы творите вообще? Вы считаете это нормальным?», после чего мужчина сказал, что меня посадят, — заявил студент.
В то же время Артур Абдулин эту ситуацию описывает прямо противоположно тому, что сказал Александр. Со слов Абдулина, студент якобы сам напал на него с железкой. Примечательно, что вскоре в соцсетях распространились видео, на котором видно, как Александр выходит из салона своего авто с некой железной палкой в руках и даже бросается на чиновника, который в тот момент что-то говорит по телефону.
По словам автора видео, Александр сам вышел из машины с монтировкой в руках и якобы «начал быковать и первым ударил мужика». Пользователи в комментариях под видео при этом отметили, что кофта на молодом человеке, как он и говорил до этого, порвана.
На другом видео, также опубликованном в соцсетях, можно увидеть, как Абдулин направляется в сторону автомобиля Александра, молодой человек в этот момент уже выходит из салона. В следующую секунду оба мужчины практически синхронно ударяют друг друга по лицу.
С просьбой прокомментировать данную ситуацию Mkset обратился в пресс-службу МВД по РБ. Там сообщили, что уточняют информацию. Мы опубликуем ответ сразу после получения.