Стали известны сроки появления нового музея в Башкирии

Posted 24 октября, 12:29
Published 24 октября, 12:29
Modified 24 октября, 12:40
Updated 24 октября, 12:40
В мае 2024 года в Уфе откроется музей музыки имени Фёдора Шаляпина. Строительство нового объекта анонсировал Радий Хабиров на своей странице в соцсети.
О том, что в столице должен появиться музей в честь знаменитого певца, глава региона говорил весной этого года. Но тогда не были известны сроки.
Родившийся в Казани, Фёдор Шаляпин впервые на оперной сцене выступил в Уфе. Случилось это в 1890 году.
Музей должен появиться по соседству с музеем полярников имени Валериана Альбанова по адресу ул. Свердлова, 86. Краеведам он известен как «Западный дом усадьбы Соловьёвых».
Сейчас идут работы по составлению экспозиций.