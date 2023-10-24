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Posted 24 октября, 12:29

Published 24 октября, 12:29

Modified 24 октября, 12:40

Updated 24 октября, 12:40

Хабиров рассказал, когда в Уфе появится музей в честь Шаляпина

Стали известны сроки появления нового музея в Башкирии

24 октября 2023, 12:29
Фото: vk.com/

Хабиров рассказал, когда в Уфе появится музей в честь Шаляпина

Рядом с ним находится другой музей, известный горожанам.

В мае 2024 года в Уфе откроется музей музыки имени Фёдора Шаляпина. Строительство нового объекта анонсировал Радий Хабиров на своей странице в соцсети.

О том, что в столице должен появиться музей в честь знаменитого певца, глава региона говорил весной этого года. Но тогда не были известны сроки.

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Родившийся в Казани, Фёдор Шаляпин впервые на оперной сцене выступил в Уфе. Случилось это в 1890 году.

Музей должен появиться по соседству с музеем полярников имени Валериана Альбанова по адресу ул. Свердлова, 86. Краеведам он известен как «Западный дом усадьбы Соловьёвых».

Сейчас идут работы по составлению экспозиций.

#Общество#Город#Уфа#Новости Башкирии#Хабиров#Идэль Гумеров
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