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Posted 24 октября, 05:58

Published 24 октября, 05:58

Modified 24 октября, 06:00

Updated 24 октября, 06:00

Мать из Уфы обрекла своих детей на голод и бедность

Сломанное детство: В Уфе мать предпочитает спиртное воспитанию детей

24 октября 2023, 05:58
Фото: 1MI

Мать из Уфы обрекла своих детей на голод и бедность

Информацию о происходящем рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии.
Сюжет
Дети

Мать из Уфы, не исполняя своих обязанностей родителя, безжалостно избивала и голодом морила своих детей в возрасте 4 и 11 лет. В полиции отметили, что 36-летняя женщина ничего не делала для воспитания своих детей, занималась насилием и часто употребляла спиртное.

В результате этого дети были оставлены голодными и вынуждены носить старую и неподходящую одежду, так как их мать не проявляла никакого интереса к покупке необходимых вещей и лекарств. По факту произошедшего начато разбирательство.

Ранее Mkset сообщал о женщине из Башкирии, которую осудили за три удара ножом в живот младенца. Пьяная мать заревновала своего сожителя и поссорилась с ним, потому что он ушёл к знакомым. Тогда она решила сорваться на полуторагодовалого сына, который громко плакал.

#Общество#Происшествия#Башкирия#Дети#Бедность#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова
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