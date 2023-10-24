Сломанное детство: В Уфе мать предпочитает спиртное воспитанию детей

Posted 24 октября, 05:58
Published 24 октября, 05:58
Modified 24 октября, 06:00
Updated 24 октября, 06:00
Мать из Уфы, не исполняя своих обязанностей родителя, безжалостно избивала и голодом морила своих детей в возрасте 4 и 11 лет. В полиции отметили, что 36-летняя женщина ничего не делала для воспитания своих детей, занималась насилием и часто употребляла спиртное.
В результате этого дети были оставлены голодными и вынуждены носить старую и неподходящую одежду, так как их мать не проявляла никакого интереса к покупке необходимых вещей и лекарств. По факту произошедшего начато разбирательство.
Ранее Mkset сообщал о женщине из Башкирии, которую осудили за три удара ножом в живот младенца. Пьяная мать заревновала своего сожителя и поссорилась с ним, потому что он ушёл к знакомым. Тогда она решила сорваться на полуторагодовалого сына, который громко плакал.