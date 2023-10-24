Сломанное детство: В Уфе мать предпочитает спиртное воспитанию детей

Мать из Уфы, не исполняя своих обязанностей родителя, безжалостно избивала и голодом морила своих детей в возрасте 4 и 11 лет. В полиции отметили, что 36-летняя женщина ничего не делала для воспитания своих детей, занималась насилием и часто употребляла спиртное.