Река едва не снесла мост в Башкирии

Posted 24 октября, 17:18
Published 24 октября, 17:18
Modified 24 октября, 17:20
Updated 24 октября, 17:20
В Бурзянском районе Башкирии внезапно начались паводки, едва не снёсшие мост. В дело пришлось вмешиваться сотрудникам МЧС.
В ведомстве рассказали, что из-за сильных дождей поднялась вода в реке Большой Нугуш. Достигнув критической точки, она начала переливаться через мост между деревнями Верхний Авзян и Петровское. Высота потока дошла до 20 сантиметров.
Из-за стихии усложнился проезд легковых машин. А для того, чтобы довозить школьников из деревни Бретяк, пришлось выделить автобус-внедорожник. Сейчас экстренные службы решают вопросы безопасности и медицинского обслуживания.
Завтра управление дорожного хозяйства должно отремонтировать дорогу — отсыпать затопленный участок.
В МЧС ранее предупреждали, что завтра жителям Башкирии придётся справляться с гололедицей и возможными отложениями мокрого снега.