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Posted 24 октября, 17:18

Published 24 октября, 17:18

Modified 24 октября, 17:20

Updated 24 октября, 17:20

В Башкирии из-за дождей чуть не смыло мост

Река едва не снесла мост в Башкирии

24 октября 2023, 17:18
Фото: 1MI

В Башкирии из-за дождей чуть не смыло мост

Дорожным рабочим придётся непросто.

В Бурзянском районе Башкирии внезапно начались паводки, едва не снёсшие мост. В дело пришлось вмешиваться сотрудникам МЧС.

В ведомстве рассказали, что из-за сильных дождей поднялась вода в реке Большой Нугуш. Достигнув критической точки, она начала переливаться через мост между деревнями Верхний Авзян и Петровское. Высота потока дошла до 20 сантиметров.

Фото: Пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан

Из-за стихии усложнился проезд легковых машин. А для того, чтобы довозить школьников из деревни Бретяк, пришлось выделить автобус-внедорожник. Сейчас экстренные службы решают вопросы безопасности и медицинского обслуживания.

Завтра управление дорожного хозяйства должно отремонтировать дорогу — отсыпать затопленный участок.

В МЧС ранее предупреждали, что завтра жителям Башкирии придётся справляться с гололедицей и возможными отложениями мокрого снега.

#Происшествия#Паводок#Новости Башкирии#Идэль Гумеров#Бурзянский район
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