Прямой пассажирский авиарейс впервые в истории свяжет Сахалин и Северные Курилы

На минувшей неделе в Сахалинской области запустили первый в истории пассажирский авиарейс в Северо-Курильск. Самолет Ан-28 вылетел из Петропавловска-Камчатского и успешно приземлился на Парамушире. Теперь такие полеты будут регулярными. Воздушное судно вмещает до 16 пассажиров. Кроме того, новая ВПП снимет ограничения по приему самолетов пассажировместимостью до 19 человек, что дополнительно улучшит регулярное авиасообщение с островом. Время в пути до Петропавловска-Камчатского сократится почти в 1,5 раза.