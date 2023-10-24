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Posted 24 октября, 08:53

Published 24 октября, 08:53

Modified 24 октября, 08:57

Updated 24 октября, 08:57

Закрытый с 2017 года Уфимский цирк ждет реконструкции на 870 млн рублей

Озвучено официальное заявление о судьбе Госцирка в Уфе

24 октября 2023, 08:53
Фото: 2gis.ru

Закрытый с 2017 года Уфимский цирк ждет реконструкции на 870 млн рублей

Об этом ТАСС сообщил гендиректор Росгосцирка Сергей Беляков.

Согласно сообщению гендиректора Росгосцирка Сергея Белякова, реконструкция здания Уфимского Госцирка планируется начать в 2026 году с использованием средств в размере 870 млн рублей. Перед проведением работ была успешно пройдена государственная экспертиза, хотя в процессе включения в нее возникли сложности из-за необходимости подтверждения финансирования.

Напомним, что закрытие Уфимского цирка произошло в 2017 году по требованию прокуратуры из-за опасности, которую представляло здание.

Ранее Mkset сообщал, что Путин пообещал оказать помощь с ремонтом цирка в Уфе. Глава Башкирии на встрече с Путиным попросил оказать финансовую помощь, чтобы решить вопрос с Госцирком, который не принимал посетителей еще с 2017 года. Хабиров сообщил, что на ремонтные работы необходимы еще 2,5 млрд рублей. Без этих денег, как утверждает глава республики, невозможно получить положительное заключение госэкспертизы на проект реконструкции.

#Общество#Город#Уфа#Реконструкция#Цирк#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова
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