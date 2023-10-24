Озвучено официальное заявление о судьбе Госцирка в Уфе

Ранее Mkset сообщал, что Путин пообещал оказать помощь с ремонтом цирка в Уфе. Глава Башкирии на встрече с Путиным попросил оказать финансовую помощь, чтобы решить вопрос с Госцирком, который не принимал посетителей еще с 2017 года. Хабиров сообщил, что на ремонтные работы необходимы еще 2,5 млрд рублей. Без этих денег, как утверждает глава республики, невозможно получить положительное заключение госэкспертизы на проект реконструкции.