«Наш район назначили межрайонной свалкой» Жители Башкирии написали петицию Путину

Posted 24 октября, 11:51
Published 24 октября, 11:51
Modified 24 октября, 12:22
Updated 24 октября, 12:22
Жители Мишкинского района написали петицию на имя президента. Их возмущает свалка в черте райцентра.
Дело в том, что людям не даёт покоя полигон ТБО, размещённый на окраине Мишкино. Летом там вовсе произошёл пожар, из-за которого над селом стоял смог. Невыносимый запах стал причиной массового возмущения.
Судя по тексту петиции, размещённой на прошлой неделе на сайте change.org, ситуация не улучшилась. Авторы текста говорят, что на свалку везут отходы с 4 районов Башкирии — Мишкинского, Аскинского, Караидельского и города Бирска. Хотя изначально он предназначался для населения Мишкино и деревни Ирсаево. Невыносимый едкий запах, от которого страдали жители, никуда не делся по сей день.
— Многие отмечают ухудшение состояния здоровья: одышка, увеличение количества бронхо-легочных заболеваний, общее недомогание, которое, вполне возможно, вызвано тем, что приходится дышать отравленным воздухом.
Составители петиции задаются вопросом: «Почему именно наш район выбрали и назначили „межрайонной свалкой“? Кроме того, недовольные граждане недоумевают от того, что их не уведомили об обсуждениях по работе полигона. Они уверяют, что территориальная схема обращения отходов была принята министерством экологии помимо их воли.
Расчёты, которые провели активисты, показывают, что вместимость полигона составляет 5 865 кубометров. В то же время, говорят жители, минэкологии расписалось в объёме 33 758 кубометров в год. Кроме того, рядом с полигоном размещена свалка, которую должны были рекультивировать по решению суда. Но работы так и не были произведены.
Главное требование активистов — запретить приём отходов на полигон, пересмотреть территориальную схему обращения с отходами, закрыть объект, не строить подобные сооружения на территории всего района и впредь согласовывать вопросы экологии с жителями.
Чиновники, комментируя обращение граждан, отвечают, что концентрация вредных веществ в воздухе не превышена. Также они признаются, что органы местного самоуправления либо министерство экологии должны разработать проект рекультивации незаконной свалки рядом с полигоном. Чтобы разгрузить полигон в Мишкино, в ведомстве обещают построить такой же объект в Дюртюлинском районе.
На данный момент с петицией согласны более тысячи пользователей change.org. Кроме Путина, жители Мишкинского района обращаются за помощью к генпрокурору Игорю Краснову, председателю следкома Александру Бастрыкину и главе Росприроднадзора Светлане Родионовой.
О том, как нарастало недовольство мишкинцев, мы писали летом. Чиновники тогда связали проблему с мусорной реформой.