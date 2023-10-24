«Наш район назначили межрайонной свалкой» Жители Башкирии написали петицию Путину

Расчёты, которые провели активисты, показывают, что вместимость полигона составляет 5 865 кубометров. В то же время, говорят жители, минэкологии расписалось в объёме 33 758 кубометров в год. Кроме того, рядом с полигоном размещена свалка, которую должны были рекультивировать по решению суда. Но работы так и не были произведены.