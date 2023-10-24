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Posted 24 октября, 16:45

Published 24 октября, 16:45

Modified 24 октября, 16:47

Updated 24 октября, 16:47

В начале ноября жители Башкирии отдохнут на день больше обычного

Министерство труда сделало важное заявление для жителей Башкирии

24 октября 2023, 16:45
Фото: 1MI

В начале ноября жители Башкирии отдохнут на день больше обычного

Нас ожидают длительные выходные.
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Отдых

В начале ноября мы отдохнём три дня подряд. Об этом напомнили в министерстве труда.

Дело в том, что 4 ноября — государственный праздник День народного единства. Но в этом году он выпал на субботу, а это значит, что праздничный выходной должен быть перенесён на понедельник. При этом субботний день так и останется обычным выходным днём.

Таким образом, трудящиеся смогут посвятить самому себе или семье три дня подряд — субботу 4 ноября, воскресенье 5 ноября и понедельник 6 ноября. В это время можно отдохнуть, активно провести время, завершить ранее начатые дела, срывавшиеся из-за трудовых будней, привести в порядок здоровье, развлечься.

В пятницу 3 ноября рабочий день должен быть сокращён на 1 час. Чиновники также напомнили, что суббота 4 ноября не должна включаться в отпуск. Поэтому те, чей отпуск выпадет на этот день, получат дополнительные сутки для отдыха от работы.

В конце этой недели начнутся школьные каникулы. Коснутся ли их праздники, мы рассказывали отдельно.

#Общество#Город#Уфа#Новости Башкирии#Отдых#Идэль Гумеров#Минтруд
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