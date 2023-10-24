Массовые проверки ожидают водителей в Башкирии всю неделю

Важно, чтобы пассажиры осознавали, насколько значимыми являются проводимые мероприятия по проверке безопасности перевозок на транспорте. Здесь следует учитывать, что ГИБДД по РБ прилагает все усилия для обеспечения сохранения жизни и здоровья людей.