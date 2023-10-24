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Posted 24 октября, 07:58

Published 24 октября, 07:58

Modified 24 октября, 08:00

Updated 24 октября, 08:00

ГИБДД начинает массовые проверки автобусов в Башкортостане

Массовые проверки ожидают водителей в Башкирии всю неделю

24 октября 2023, 07:58
Фото: 1MI

ГИБДД начинает массовые проверки автобусов в Башкортостане

Об этом в своем телеграм-канале сообщил руководитель ГИБДД по РБ Владимир Севастьянов.

В течение текущей недели сотрудники ДПС будут уделать особое внимание безопасности дорожного движения, техническому состоянию транспорта и соблюдению режима труда и отдыха водителей автобусов.

Главная цель проверок — обеспечение безопасности пассажиров общественного транспорта. Водители понимают, что несут ответственность за жизнь и благополучие пассажиров.

Важно, чтобы пассажиры осознавали, насколько значимыми являются проводимые мероприятия по проверке безопасности перевозок на транспорте. Здесь следует учитывать, что ГИБДД по РБ прилагает все усилия для обеспечения сохранения жизни и здоровья людей.

#Общество#Город#Башкирия#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Проверки на дорогах#Проверки водителей#Массовые проверки#Виалина Ахсанова
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