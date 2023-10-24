Массовые проверки ожидают водителей в Башкирии всю неделю

Posted 24 октября, 07:58
Published 24 октября, 07:58
Modified 24 октября, 08:00
Updated 24 октября, 08:00
В течение текущей недели сотрудники ДПС будут уделать особое внимание безопасности дорожного движения, техническому состоянию транспорта и соблюдению режима труда и отдыха водителей автобусов.
Главная цель проверок — обеспечение безопасности пассажиров общественного транспорта. Водители понимают, что несут ответственность за жизнь и благополучие пассажиров.
Важно, чтобы пассажиры осознавали, насколько значимыми являются проводимые мероприятия по проверке безопасности перевозок на транспорте. Здесь следует учитывать, что ГИБДД по РБ прилагает все усилия для обеспечения сохранения жизни и здоровья людей.