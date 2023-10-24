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Posted 24 октября, 04:57

Published 24 октября, 04:57

Modified 24 октября, 07:18

Updated 24 октября, 07:18

Жители республики смогут наблюдать за необычным явлением

Кровавая луна в октябре: необычное зрелище для жителей Башкирии

24 октября 2023, 04:57
Фото: 1MI

Жители республики смогут наблюдать за необычным явлением

В конце октября жители Башкирии смогут наблюдать редкое астрономическое явление — «кровавую» луну.

В ночь, с 28 на 29 число, спутник Земли приблизится к нашей планете наиболее близко, приобретя красноватый оттенок и получив свое необычное название. По словам астрономов, луна будет выглядеть на 14% больше и на треть ярче, чем обычно. Кроме того, жители Башкирии смогут наблюдать частичное затмение, которое начнется в 23:35 по местному времени.

Вначале ночи Луна погрузится в полутень нашей планеты, а затем незаметно скроется за самой тенью Земли, похоже, будто кусочек полной Луны остался откушен с одной стороны, — сообщают эксперты.

Следующая возможность увидеть подобное явление появится только ранним утром 18 сентября 2024 года, полное затмение же придется ждать до осени 2025 года.

Напомним, что в октябре жители республики могли наблюдать пик метеорного потока Дракониды. Метеоры Дракониды отличаются медленной скоростью движения и желтоватым или красноватым цветом. Название потока связано со созвездием Дракона, где находится точка радианта потока, из которой, по-видимому, метеоры вылетают.

#Общество#Новости Башкирии#Новости Уфы#Лунное затмение#Виалина Ахсанова#Луна#Космическое явление
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