Кровавая луна в октябре: необычное зрелище для жителей Башкирии

В ночь, с 28 на 29 число, спутник Земли приблизится к нашей планете наиболее близко, приобретя красноватый оттенок и получив свое необычное название. По словам астрономов, луна будет выглядеть на 14% больше и на треть ярче, чем обычно. Кроме того, жители Башкирии смогут наблюдать частичное затмение, которое начнется в 23:35 по местному времени.