Как справиться с осенней хандрой: советы психолога Лии Аванесовой

Иногда под плохим настроением на фоне смены сезонов скрывается нарушение психического здоровья. Отличить осеннюю хандру от депрессии довольно сложно, потому что второе может проявляться скрыто. Депрессивное состояние характеризуется чувством беспомощности и ненужности, отказом от привычных дел, которые ранее доставляли удовольствие, желанием просто лежать и ничего не делать. Возникает ощущение отсутствия сил и энергии, хроническая усталость. Отсутствует либидо. Эти чувства могут приводить к физическим нарушениям, которые могут восприниматься как физическое недомогание, а не как депрессия.