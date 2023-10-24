Как справиться с осенней хандрой: советы психолога Лии Аванесовой

Posted 24 октября, 12:25
Published 24 октября, 12:25
Modified 24 октября, 12:36
Updated 24 октября, 12:36
Психолог Лия Аванесова рассказала о том, как справиться с осенней тоской и как отличить ее от настоящей депрессии, пишет runews24.ru. Она вспомнила цитату из произведения Гончарова, которая точно описывает состояние осенней хандры — человек уходит в себя.
Эксперт объяснила, что ученые подразумевают под осенней хандрой. Сокращение светового дня ведет к снижению уровня витамина D и гормона серотонина, отвечающего за наше настроение. Это приводит к утомляемости, сонливости, снижению концентрации внимания и памяти. Также меняется аппетит: может быть отсутствие аппетита или переедание и тяга к углеводам. Человек становится раздражительным и тревожным.
Организм перестраивается на смену сезона, и это может быть травматично. Но эти состояния временные, и через пару недель мы адаптируемся к ним, сказала Лия Аванесова.
Иногда под плохим настроением на фоне смены сезонов скрывается нарушение психического здоровья. Отличить осеннюю хандру от депрессии довольно сложно, потому что второе может проявляться скрыто. Депрессивное состояние характеризуется чувством беспомощности и ненужности, отказом от привычных дел, которые ранее доставляли удовольствие, желанием просто лежать и ничего не делать. Возникает ощущение отсутствия сил и энергии, хроническая усталость. Отсутствует либидо. Эти чувства могут приводить к физическим нарушениям, которые могут восприниматься как физическое недомогание, а не как депрессия.
Лия Аванесова указала на триаду симптомов, характерных для настоящей депрессии — пониженное настроение, заторможенность движений и мышления. Степень выраженности этих симптомов может различаться в зависимости от формы заболевания.