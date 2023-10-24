Как бороться со стрессом и негативными эффектами пробок: советы психолога

Posted 24 октября, 12:28
Published 24 октября, 12:28
Modified 24 октября, 12:30
Updated 24 октября, 12:30
Те, кто живет в областных центрах или больших городах, постоянно нервничают, проводя в пробках по несколько часов каждый день.
Психолог Катерина Алексеева рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» о том, как пробки отрицательно влияют на здоровье людей. Постоянный стресс также может нанести непоправимый вред организму.
«Стресс полезен для нас в начале, чтобы адаптироваться к сложным ситуациям, но если он повторяется каждый день, то это сильное напряжение для нервной системы. Организм можно сравнить с „замедленным роботом“, который повторяет одно и то же слово снова и снова. Человек просто застревает в состоянии стресса. В результате, долгое время в пробках может привести к сердечным заболеваниям, паническим атакам, бессоннице, проблемам с памятью и потере работоспособности», — предупредила психолог.
Она также упомянула о недавнем исследовании Калифорнийского университета, которое показало, что длительное воздействие выхлопных газов в пробках влияет на области мозга, отвечающие за концентрацию. Это может повлиять на эмоциональное состояние человека и его производительность на работе.
Чтобы избежать негативных последствий, Алексеева предложила закрывать окна в машине, использовать кондиционер в режиме циркуляции воздуха и развивать свой эмоциональный интеллект.
«Раздражение, которое возникает у водителя в пробке, может быть осознанным — тогда с этим можно справиться. Нужно понять, какая эмоция переживается, почему она возникла, поможет ли она в данной ситуации. Таким образом, с помощью осознанности можно уменьшить уровень стресса и контролировать свои эмоции. Если у человека низкий эмоциональный интеллект, то ему трудно распознавать свои чувства, быстро раздражаться и испытывать большой стресс», — подчеркнула психолог.