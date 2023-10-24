mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 октября, 12:28

Published 24 октября, 12:28

Modified 24 октября, 12:30

Updated 24 октября, 12:30

Как бороться со стрессом и негативными эффектами пробок: советы психолога

Как бороться со стрессом и негативными эффектами пробок: советы психолога

24 октября 2023, 12:28
Фото: 1MI
Современные граждане даже в небольших городах все чаще сталкиваются с пробками на дорогах. Эта проблема только усугубляется со временем.

Те, кто живет в областных центрах или больших городах, постоянно нервничают, проводя в пробках по несколько часов каждый день.

Психолог Катерина Алексеева рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» о том, как пробки отрицательно влияют на здоровье людей. Постоянный стресс также может нанести непоправимый вред организму.

«Стресс полезен для нас в начале, чтобы адаптироваться к сложным ситуациям, но если он повторяется каждый день, то это сильное напряжение для нервной системы. Организм можно сравнить с „замедленным роботом“, который повторяет одно и то же слово снова и снова. Человек просто застревает в состоянии стресса. В результате, долгое время в пробках может привести к сердечным заболеваниям, паническим атакам, бессоннице, проблемам с памятью и потере работоспособности», — предупредила психолог.

Она также упомянула о недавнем исследовании Калифорнийского университета, которое показало, что длительное воздействие выхлопных газов в пробках влияет на области мозга, отвечающие за концентрацию. Это может повлиять на эмоциональное состояние человека и его производительность на работе.

Чтобы избежать негативных последствий, Алексеева предложила закрывать окна в машине, использовать кондиционер в режиме циркуляции воздуха и развивать свой эмоциональный интеллект.

«Раздражение, которое возникает у водителя в пробке, может быть осознанным — тогда с этим можно справиться. Нужно понять, какая эмоция переживается, почему она возникла, поможет ли она в данной ситуации. Таким образом, с помощью осознанности можно уменьшить уровень стресса и контролировать свои эмоции. Если у человека низкий эмоциональный интеллект, то ему трудно распознавать свои чувства, быстро раздражаться и испытывать большой стресс», — подчеркнула психолог.

Подпишитесь
Власти Башкирии сделали важно заявление по мобилизованным гражданам
Сегодня, 13:15
Стая собак во главе с домашним алабаем кошмарит целый город в Башкирии
Сегодня, 12:06
В центре Уфы снесут жилые дома и часть детского сада
Сегодня, 15:41
Переломы и ушибы: известно состояния пострадавших в ДТП с автобусом в Башкирии
Сегодня, 05:02
«Гастрономика» — первый фуд-молл Уфы в «Гостином дворе» — откроется уже в ноябре
Вчера, 11:56
На что способен обновленный флагманский кроссовер Chery Tiggo 8 Pro Max?
Вчера, 04:01