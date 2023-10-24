Как бороться со стрессом и негативными эффектами пробок: советы психолога

«Стресс полезен для нас в начале, чтобы адаптироваться к сложным ситуациям, но если он повторяется каждый день, то это сильное напряжение для нервной системы. Организм можно сравнить с „замедленным роботом“, который повторяет одно и то же слово снова и снова. Человек просто застревает в состоянии стресса. В результате, долгое время в пробках может привести к сердечным заболеваниям, паническим атакам, бессоннице, проблемам с памятью и потере работоспособности», — предупредила психолог.