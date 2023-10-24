«Изучаются видеозаписи»: полиция раскрыла подробности драки с чиновником в Уфе

Напомним, в сети попало видео инцидента на дороге. Александр и Абдулин ехали на перегонки, подрезая друг друга на дороге. Абдулин нагнал Александра и начал нападать на него. Александр обратился в прокуратуру из-за опасений, что дело не будет расследовано.

Абдулин утверждает же, что студент первый напал на него. На другом видео видно, которое появилось в соцсетях позже, как Абдулин направляется к автомобилю Александра и оба мужчины ударяют друг друга по лицу. Кто всё-таки стал зачинщиком инцидента непонятно.