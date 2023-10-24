«Изучаются видеозаписи»: полиция раскрыла подробности драки с чиновником в Уфе

Posted 24 октября, 11:36
Published 24 октября, 11:36
Modified 24 октября, 11:38
Updated 24 октября, 11:38
Пресс-служба МВД по РБ сообщает, что 5 октября 2023 года в Отдел полиции №7 Управления МВД России по г. Уфе поступили заявления от участников дорожного конфликта. Мужчины были направлены на судебно-медицинскую экспертизу, которая установила у них повреждения, относящиеся к категории повреждений, не причинивших вреда здоровью.
В настоящее время полицией устанавливаются все обстоятельства происшествия, изучаются видеозаписи с места происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение., — добавили в ведомстве.
Напомним, в сети попало видео инцидента на дороге. Александр и Абдулин ехали на перегонки, подрезая друг друга на дороге. Абдулин нагнал Александра и начал нападать на него. Александр обратился в прокуратуру из-за опасений, что дело не будет расследовано.
Абдулин утверждает же, что студент первый напал на него. На другом видео видно, которое появилось в соцсетях позже, как Абдулин направляется к автомобилю Александра и оба мужчины ударяют друг друга по лицу. Кто всё-таки стал зачинщиком инцидента непонятно.