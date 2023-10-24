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Posted 24 октября, 11:36

Published 24 октября, 11:36

Modified 24 октября, 11:38

Updated 24 октября, 11:38

«Изучаются видеозаписи»: полиция раскрыла подробности драки с чиновником в Уфе

«Изучаются видеозаписи»: полиция раскрыла подробности драки с чиновником в Уфе

24 октября 2023, 11:36
Фото: Скрин видео БашДТП
Накануне в соцсетях появилась информация, что уфимского студента Александра Н. якобы избил замдиректора транспортного управления РБ Артур Абдулин. Mkset запросил комментарий в пресс-службе МВД по данному инциденту.

Пресс-служба МВД по РБ сообщает, что 5 октября 2023 года в Отдел полиции №7 Управления МВД России по г. Уфе поступили заявления от участников дорожного конфликта. Мужчины были направлены на судебно-медицинскую экспертизу, которая установила у них повреждения, относящиеся к категории повреждений, не причинивших вреда здоровью.

В настоящее время полицией устанавливаются все обстоятельства происшествия, изучаются видеозаписи с места происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение., — добавили в ведомстве.

Напомним, в сети попало видео инцидента на дороге. Александр и Абдулин ехали на перегонки, подрезая друг друга на дороге. Абдулин нагнал Александра и начал нападать на него. Александр обратился в прокуратуру из-за опасений, что дело не будет расследовано.
Абдулин утверждает же, что студент первый напал на него. На другом видео видно, которое появилось в соцсетях позже, как Абдулин направляется к автомобилю Александра и оба мужчины ударяют друг друга по лицу. Кто всё-таки стал зачинщиком инцидента непонятно.

#Общество#Происшествия#Город#Башкирия#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Драка#Виалина Ахсанова#Инцидент
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