Из рук Путина. Чиновник из Башкирии получил государственную награду

Абдрахманов ранее занимал пост главы Ишимбайского района. Он получил известность во время событий на Куштау, где, по мнению активистов, занимался разгоном протестующих, матерясь на них. Также жители района устраивали митинги, чтобы чиновника отстранили от должности. Впрочем, сначала Абдрахманов отрицал заявления недовольных, а затем извинился за поведение на Куштау.