Из рук Путина. Чиновник из Башкирии получил государственную награду

Posted 24 октября, 10:17
Published 24 октября, 10:17
Modified 24 октября, 10:40
Updated 24 октября, 10:40
Путин подписал указ о награждении вице-премьера Башкирии Азамата Абдрахманова. Чиновник удостоен орденом Дружбы.
Орден Дружбы учреждён в 1994 году. Им награждают деятелей за достижения в трудовой деятельности, особые заслуги в укреплении мира и сотрудничества, развитие науки и образования и другие достижения. Конкретно Азамат Абдрахманов удостоен награды «за достигнутые трудовые успехи и добросовестную работу», как написано в указе президента.
Абдрахманов ранее занимал пост главы Ишимбайского района. Он получил известность во время событий на Куштау, где, по мнению активистов, занимался разгоном протестующих, матерясь на них. Также жители района устраивали митинги, чтобы чиновника отстранили от должности. Впрочем, сначала Абдрахманов отрицал заявления недовольных, а затем извинился за поведение на Куштау.
В 2022 году он уехал на командировку в Луганскую народную республику, где отвечал за восстановление городов Мариуполь (ДНР), Петровское и подшефный нашему региону Красный луч. Также он координировал доставку помощи батальонам Доставалова и Шаймуратова.
С недавних пор Радий Хабиров «забрал» его в Уфу, где он возглавил аппарат правительства республики. Месяц назад Азамат Абдрахманов заявил о том, что в Баймакском районе не будет разрабатывать хребет Ирендык под добычу ресурсов.
Кроме Абдрахманова, орденов и благодарностей удостоились работники сельского хозяйства, матеря-героини, общественные деятели, экономисты и другие. Полный список опубликован на сайте Кремля.
Недавно Радий Хабиров вручил орден бывшему премьер-министру Башкирии Байдавлетову.