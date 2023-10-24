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Posted 24 октября, 11:42

Published 24 октября, 11:42

Modified 24 октября, 11:44

Updated 24 октября, 11:44

Грабившую пенсионеров группировку лжегазовщиков задержали в Московской области

24 октября 2023, 11:42
В Московской области была задержана группировка мошенников, которая грабила пожилых людей.

По информации, участники банды приходили к старикам домой и предлагали им установить специальное оборудование. Если старики отказывались впускать их, мошенники применяли насилие и проникали в дом, пишет RT.

«Вечером лжегазовщики вскрывали двери жертв и, угрожая им физическим насилием, забирали деньги. Всего было совершено три нападения», — цитирует РЕН ТВ слова Татьяны Петровой, официального представителя МВД.

Сообщается, что главной целью мошенников были деньги и ценные вещи, которые они потом продавали. У них были изъяты форма, в которую они переодевались перед ограблением, а также автомобиль.

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