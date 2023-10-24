Глава Татарстана наградил сына главы Чечни вторым по значимости орденом республики

Ранее депутат татарского госсовета Азат Хамаев неаккуратно высказался в адрес Адама Кадырова и его отца, раскритиковав последнего за вручение сыну звания Героя Чеченской республики. Однако слова не остались без последствий. За него пришлось отдуваться руководителю Татарии — по его мнению, депутат не может высказываться за всех мусульман республики. Впрочем, вскоре видео с недовольством Хамаева исчезло с видеозаписей госсовета.