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Posted 24 октября, 17:16

Published 24 октября, 17:16

Modified 24 октября, 17:18

Updated 24 октября, 17:18

Сын главы Чечни получил орден из рук главы Татарии

Глава Татарстана наградил сына главы Чечни вторым по значимости орденом республики

24 октября 2023, 17:16
Фото: 1MI

Сын главы Чечни получил орден из рук главы Татарии

Ранее депутат татарского парламента жёстко высказывался о сыне Кадырова.

Сын главы Чеченской республики Адам Кадыров получил от раиса Татарстана Рустема Миниханова орден «Дуслык». Об этом рассказал депутат Госдумы Адам Делимханов.

Как сообщает парламентарий, награду парень получил «за значительный вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия».

Ранее депутат татарского госсовета Азат Хамаев неаккуратно высказался в адрес Адама Кадырова и его отца, раскритиковав последнего за вручение сыну звания Героя Чеченской республики. Однако слова не остались без последствий. За него пришлось отдуваться руководителю Татарии — по его мнению, депутат не может высказываться за всех мусульман республики. Впрочем, вскоре видео с недовольством Хамаева исчезло с видеозаписей госсовета.

Адам Кадыров стал известен после того, как избил Никиту Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана — священного писания всех мусульман. Насколько это соответствует законам Российской Федерации — риторический вопрос.

Напомним, что сегодня орденом отметился другая скандально известная личность — Азамата Абдрахманова удостоили орденом Дружбы. Мы писали, чем известен этот чиновник.

#Общество#Чечня#Новости Башкирии#Татарстан#Миниханов
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