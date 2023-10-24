Глава Татарстана наградил сына главы Чечни вторым по значимости орденом республики

Posted 24 октября, 17:16
Published 24 октября, 17:16
Modified 24 октября, 17:18
Updated 24 октября, 17:18
Сын главы Чеченской республики Адам Кадыров получил от раиса Татарстана Рустема Миниханова орден «Дуслык». Об этом рассказал депутат Госдумы Адам Делимханов.
Как сообщает парламентарий, награду парень получил «за значительный вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия».
Ранее депутат татарского госсовета Азат Хамаев неаккуратно высказался в адрес Адама Кадырова и его отца, раскритиковав последнего за вручение сыну звания Героя Чеченской республики. Однако слова не остались без последствий. За него пришлось отдуваться руководителю Татарии — по его мнению, депутат не может высказываться за всех мусульман республики. Впрочем, вскоре видео с недовольством Хамаева исчезло с видеозаписей госсовета.
Адам Кадыров стал известен после того, как избил Никиту Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана — священного писания всех мусульман. Насколько это соответствует законам Российской Федерации — риторический вопрос.
Напомним, что сегодня орденом отметился другая скандально известная личность — Азамата Абдрахманова удостоили орденом Дружбы. Мы писали, чем известен этот чиновник.