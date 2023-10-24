Экологическая катастрофа в Башкирии, ремонт Госцирка и обманутые студенты

Уфимский студент перешёл дорогу не тому. А точнее — переехал. Дело в том, что он на своём «автовазе» не пожелал уступать дорогу заместителю министра транспорта, который спешил на «крузаке». В итоге — драка. Разница весовых категорий налицо, однако кто из них виноват решают правоохранители. По видео, имеющему в социальных сетях, неясно, кто затеял драку.