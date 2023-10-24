Экологическая катастрофа в Башкирии, ремонт Госцирка и обманутые студенты

Posted 24 октября, 17:44
Published 24 октября, 17:44
Modified 24 октября, 17:46
Updated 24 октября, 17:46
«Наш район назначили межрайонной свалкой» — так описывают ситуацию жители Мишкинского района. Недовольные граждане опубликовали петицию к президенту России и ряду других чиновников с требованием закрыть мусорный полигон в районном центре. Они считают, что село находится на грани экологической катастрофы, потому что отходы на полигон везут с разных частей республики.
Уфимский студент перешёл дорогу не тому. А точнее — переехал. Дело в том, что он на своём «автовазе» не пожелал уступать дорогу заместителю министра транспорта, который спешил на «крузаке». В итоге — драка. Разница весовых категорий налицо, однако кто из них виноват решают правоохранители. По видео, имеющему в социальных сетях, неясно, кто затеял драку.
За других студентов заступилась прокуратура. Надзорное ведомство выявило нарушения при ремонте общежития нефтяного университета — оказалось, цена на работы сильно завышена, а сам ремонт выдался так себе. Возбуждено уголовное дело.
В полку прибыло. Вслед за коммунальщиками, учителями и швеями волна кадрового голода захлестнула водителей. В уфимской мэрии признались — столичному общественному транспорту недостаёт более 300 рабочих.
Но у жителей других городов Башкирии появилась надежда — поговаривают о возвращении авиации между несколькими районами. Девятиместные самолёты должны будут обслуживать уфимцев, нефтекамцев, сибайцев, стерлитамакцев. Амбиции на этом не заканчиваются — депутат Госдумы хочет создать речной порт в Агидели, который соединил бы маленький башкирский город с Ираном, Туркменистаном и Индией.
Стала известна судьба многострадального уфимского Госцирка. Сообщается, что его ремонтом займутся в 2026 году. Несколько лет назад прокуратура потребовала закрыть зрелищное учреждение, потому что оно представляло опасность для зрителей и работников. Сумма ремонта недотягивает до миллиарда рублей.