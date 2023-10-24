Ботанический сад на Сахалине превратили в современное общественное пространство

«Южно-Сахалинск стремительно развивается: мы строим новые жилищные комплексы, дороги и крупные социальные объекты. Важно позаботиться о том, чтобы в островной столице появлялись и современные места отдыха. Без этого невозможно представить комфортную жизнь. Ботанический парк интересен тем, что это научное учреждение. Поэтому здесь можно не только гулять, но и познавать новое, приучать детей к заботе об окружающей среде, организовывать экскурсии и лекции. У нас ушло несколько лет на то, чтобы открыть научный институт-сад для посетителей. Теперь город получил еще одно замечательное место отдыха», — пояснил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.