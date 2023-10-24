Башкирию снова ждёт снег и гололедица

Posted 24 октября, 14:35
Published 24 октября, 14:35
Modified 24 октября, 14:41
Updated 24 октября, 14:41
МЧС России сообщило об изменении погоды.
Завтра на территории Башкирии ожидаются порывы ветра до 17 м/с и гололедица.
Напомним, в прошлый раз нашествие природной стихи привело к тому, что в Уфе пострадали люди, машины и целые здания.
Кроме того, спасатели предупреждают об отложениях мокрого снега. Так что нового снегопада жителям Башкирии придётся ждать недолго. Башгидрометцентр сообщает — завтра ожидается минусовая температура (от 0 до -5).
Сегодняшняя непогода уже привела к проблемам — столица встала в пробках.