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Posted 24 октября, 14:35

Published 24 октября, 14:35

Modified 24 октября, 14:41

Updated 24 октября, 14:41

МЧС предупредило об ухудшении погоды в Башкирии

Башкирию снова ждёт снег и гололедица

24 октября 2023, 14:35

МЧС предупредило об ухудшении погоды в Башкирии

Зима близко.

МЧС России сообщило об изменении погоды.

Завтра на территории Башкирии ожидаются порывы ветра до 17 м/с и гололедица.

Напомним, в прошлый раз нашествие природной стихи привело к тому, что в Уфе пострадали люди, машины и целые здания.

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Кроме того, спасатели предупреждают об отложениях мокрого снега. Так что нового снегопада жителям Башкирии придётся ждать недолго. Башгидрометцентр сообщает — завтра ожидается минусовая температура (от 0 до -5).

Сегодняшняя непогода уже привела к проблемам — столица встала в пробках.

#Уфа#Погода#Снег#Новости Башкирии#МЧС#Идэль Гумеров
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