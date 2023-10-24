mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 октября, 03:31

Published 24 октября, 03:31

Modified 24 октября, 03:33

Updated 24 октября, 03:33

Башкирию накроет дождь и снег

Башкирию накроет дождь и снег

24 октября 2023, 03:31
Фото: 1MI
Температура воздуха в отдельных районах республики может опуститься до -12 градусов Цельсия

По сообщению Башгидромета, в Башкирии ожидается еще большее похолодание. Сегодня, 24 октября, днем термометры покажут максимум +8 градусов. Ожидается мокрый снег, переходящий в дождь, местами особенно сильный. В некоторых районах возможно отложение мокрого снега на проводах и деревьях, а также появление гололедицы на дорогах. Дополнительно, местами ожидается сильный ветер.

Завтра, 25 октября, ночью пройдет дождь, который позднее перейдет в мокрый снег. Днем возможны небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега. В некоторых районах опять возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях, а также образование гололедицы на дорогах. Местами ожидаются порывы сильного ветра. Температура воздуха ночью и днем будет колебаться от 0 до -5 градусов, в юго-восточных районах потеплеет до +5 градусов.

Ночью на 26 октября ожидается холодная погода со средней температурой в пределах от -7 до -2 градусов. В некоторых местах, при прояснениях, термометры могут показать до -12 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до -5, 0 градусов. Местами возможен небольшой снег, что может вызвать появление гололедицы на некоторых участках дорог. Ожидается, что ветер будет слабым, без сильных порывов.

#Общество#Башкирия#Погода#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова#Осень#Холодная погода
Подпишитесь
Власти Башкирии сделали важно заявление по мобилизованным гражданам
Сегодня, 13:15
Стая собак во главе с домашним алабаем кошмарит целый город в Башкирии
Сегодня, 12:06
В центре Уфы снесут жилые дома и часть детского сада
Сегодня, 15:41
Переломы и ушибы: известно состояния пострадавших в ДТП с автобусом в Башкирии
Сегодня, 05:02
«Гастрономика» — первый фуд-молл Уфы в «Гостином дворе» — откроется уже в ноябре
Вчера, 11:56
На что способен обновленный флагманский кроссовер Chery Tiggo 8 Pro Max?
Вчера, 04:01