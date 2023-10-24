Башкирию накроет дождь и снег

Posted 24 октября, 03:31
Published 24 октября, 03:31
Modified 24 октября, 03:33
Updated 24 октября, 03:33
По сообщению Башгидромета, в Башкирии ожидается еще большее похолодание. Сегодня, 24 октября, днем термометры покажут максимум +8 градусов. Ожидается мокрый снег, переходящий в дождь, местами особенно сильный. В некоторых районах возможно отложение мокрого снега на проводах и деревьях, а также появление гололедицы на дорогах. Дополнительно, местами ожидается сильный ветер.
Завтра, 25 октября, ночью пройдет дождь, который позднее перейдет в мокрый снег. Днем возможны небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега. В некоторых районах опять возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях, а также образование гололедицы на дорогах. Местами ожидаются порывы сильного ветра. Температура воздуха ночью и днем будет колебаться от 0 до -5 градусов, в юго-восточных районах потеплеет до +5 градусов.
Ночью на 26 октября ожидается холодная погода со средней температурой в пределах от -7 до -2 градусов. В некоторых местах, при прояснениях, термометры могут показать до -12 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до -5, 0 градусов. Местами возможен небольшой снег, что может вызвать появление гололедицы на некоторых участках дорог. Ожидается, что ветер будет слабым, без сильных порывов.