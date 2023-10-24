Башкирию накроет дождь и снег

Завтра, 25 октября, ночью пройдет дождь, который позднее перейдет в мокрый снег. Днем возможны небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега. В некоторых районах опять возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях, а также образование гололедицы на дорогах. Местами ожидаются порывы сильного ветра. Температура воздуха ночью и днем будет колебаться от 0 до -5 градусов, в юго-восточных районах потеплеет до +5 градусов.