Башкирия попала в список самых «деприватизированных» регионов

Процесс национализации происходит следующим образом. Генпрокуратура направляет в суд дело о том, что активы компаний были получены незаконно. Арбитражные суды выносят постановление вернуть их на баланс государства. Первый пример подобного произошёл в 2014 году с нашей «Башнефтью». Тогда она принадлежала АФК «Система», бенефициаром которой являлся Евтушенко. Надзорное ведомство нашло нарушения в эмиссии акций нефтяного гиганта, суд встал на сторону прокуратуры.