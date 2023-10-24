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Posted 24 октября, 09:29

Published 24 октября, 09:29

Modified 24 октября, 09:31

Updated 24 октября, 09:31

Башкирия попала в число регионов с наибольшим числом национализированных активов

Башкирия попала в список самых «деприватизированных» регионов

24 октября 2023, 09:29
Фото: 1MI

Башкирия попала в число регионов с наибольшим числом национализированных активов

Под каток попадают промышленные гиганты и корпорации.

Журналисты RTVI обратили внимание на то, что в России появилось новое явление — «деприватизация» активов. В числе субъектов страны, где такая практика повторяется чаще всего, оказалась и Башкирия.

Деприватизация представляет собой пересмотр присвоения активов, имевшего места с 1991 года. Это означает, что ранее государственные предприятия, попавшие когда-то в частные руки, через решения суда снова национализируют.

Процесс национализации происходит следующим образом. Генпрокуратура направляет в суд дело о том, что активы компаний были получены незаконно. Арбитражные суды выносят постановление вернуть их на баланс государства. Первый пример подобного произошёл в 2014 году с нашей «Башнефтью». Тогда она принадлежала АФК «Система», бенефициаром которой являлся Евтушенко. Надзорное ведомство нашло нарушения в эмиссии акций нефтяного гиганта, суд встал на сторону прокуратуры.

Под каток "деприватизации" попала Башкирская содовая компанияПод каток "деприватизации" попала Башкирская содовая компания
Под каток "деприватизации" попала Башкирская содовая компания
Фото: mkset.ru

Следующий пример — «Башкирская содовая компания». После волны протестов 2020 года в связи с планировавшейся разработкой горы Куштау появились слухи о том, что БСК вернут государству. О том, что предприятие незаконно оказалось в частных руках, заговорил и президент республики. В 2021 году контрольный пакет акций получила Республика Башкортостан.

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Наибольшее число случаев «ре-национализации» произошло в 2023 году. Анализ, который провели наши коллеги, подтверждает — Башкирия оказалась в числе лидеров по пересмотру итогов приватизации. Кроме вышеназванных компаний, государство прибрало к себе ЗАО «Ойлфилд продакшн сервисез», который занимается производством взрывчатки для нефтяной отрасли. Раньше она была дочерним предприятием американской Schlumberger.

Больше всего дел о деприватизации коснулось Пермского края (4 случая), Башкирии (3 случая) и Ленинградской области (2 случая). В основном иски прокуратуры касаются предприятий химической промышленности и военно-промышленного комплекса.

Но национализации подверглись не только предприятия, находящиеся в Башкирии. Так, «Березниковский содовый завод» тоже принадлежит Башкирской содовой компании, поэтому он также стал лакомым кусочком для государства.

Мы обратились к экономистам с просьбой рассказать о причинах волны деприватизации.

Тем временем, республиканские власти планируют продать несколько предприятий, за которые хочет вырубить свыше 100 млн рублей. Среди них — весовой завод и Фонд жилищного строительства.

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#Общество#Экономика#Уфа#Новости Башкирии#Идэль Гумеров
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