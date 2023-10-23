В Уфе на торги выставили участок лесопарковой зоны

Posted Сегодня, 04:07
Published Сегодня, 04:07
Modified Сегодня, 05:24
Updated Сегодня, 05:24
Имущественный комплекс с земельным участком по адресу ул. Рихарда Зорге, 63 выставили на торги в Уфе. Начальная стоимость участка площадью 1,7 га — 95 млн рублей.
В настоящее время на участке лесопарка расположены три строения — здание (88 кв.м) и два помещения (10,2 и 29,3 кв.м). Все объекты, включая земельный участок, находятся в федеральной собственности. Площадь земельного участка составляет 1,7 гектара, площадь строений на нем — 128,3 кв. м. Вид разрешенного использования участка — под производственную базу.
«Участок находится в Октябрьский районе Уфы и имеет хорошую транспортную доступность: в 250 м находится трамвайная остановка Лесопарковый проезд, а 270 м — автобусная остановка. Окружение составляет жилая и коммерческая застройка», — заявлено в сообщении.