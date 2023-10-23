В Котельниково Волгоградской области ввели режим ЧС после взрыва газа и пожара

В результате взрыва газа и последующего пожара в многоэтажном доме в населенном пункте Котельниково Волгоградской области был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.