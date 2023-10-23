В Котельниково Волгоградской области ввели режим ЧС после взрыва газа и пожара

Posted 23 октября, 16:34
Published 23 октября, 16:34
Modified 23 октября, 16:36
Updated 23 октября, 16:36
Вице-губернатор Олег Николаев отметил, что такая мера позволит использовать все возможные ресурсы для оперативного устранения последствий произошедшего происшествия, пишет RT.
На данный момент специалисты проводят осмотр дома после инцидента. Для жильцов был организован временный пункт размещения, однако многие из пострадавших предпочли остаться у родственников.
Предварительно стало известно, что причиной пожара в многоквартирном доме под Волгоградом был взрыв газа.