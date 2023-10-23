В БашРТС назвали способ, как избежать переплат за коммунальные услуги

Если не передать вовремя показания, начисления будут сформированы исходя из среднемесячного объёма потребления за последние полгода. В случае отсутствия показаний более шести месяцев плата за горячую воду будет сформирована по нормативам, установленным госкомитетом РБ по тарифам.