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Published Сегодня, 08:56

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Updated Сегодня, 09:06

В БашРТС назвали способ, как избежать переплат за коммунальные услуги

В БашРТС назвали способ, как избежать переплат за коммунальные услуги

23 октября 2023, 08:56
Фото: 1MI
В компании напомнили о простых правилах, которые помогут сэкономить при оплате услуг по теплоснабжению и гвс.

Компания «БашРТС» рекомендует потребителям передавать показания приборов учёта ГВС не позднее 25-го числа каждого месяца. Как пояснили в компании, это необходимо для своевременного и правильного расчёта и сбора платы.

«Законодательством установлен срок оплаты до 10-го числа месяца, следующего за расчётным. При этом в ресурсоснабжающей организации отмечают, что платежи, полученные не позднее 25-го числа, будут отражены в квитанции. Если платёж поступит позже — то данная оплата будет зафиксирована в квитанции в следующем месяце» — проинформировали в компании.

Если не передать вовремя показания, начисления будут сформированы исходя из среднемесячного объёма потребления за последние полгода. В случае отсутствия показаний более шести месяцев плата за горячую воду будет сформирована по нормативам, установленным госкомитетом РБ по тарифам.

Передать показания можно любым удобным способом:

  • в мобильном приложении и личном кабинете клиента БашРТС после регистрации и подключении номера лицевого счёта;
  • на официальном сайте ООО «БашРТС» во вкладке «Передача показаний ГВС и ТЭ без регистрации», заполнив обязательные поля: номер лицевого счёта, ФИО собственника, адрес, показания счётчиков;
  • через контакт-центр ЕИРЦ РБ 8-800-755-08-09, следуя подсказкам голосового робота-помощника.

Оплатить услуги можно через:

— приложение своего банка;

— платёжный терминал;

— банкомат;

— кассы банков;

— в почтовых отделениях.

#Общество#ЖКХ#Коммунальные услуги#Новости Башкирии#Тарифы ЖКХ#Оплата коммунальных услуг
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