В БашРТС назвали способ, как избежать переплат за коммунальные услуги

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
Компания «БашРТС» рекомендует потребителям передавать показания приборов учёта ГВС не позднее 25-го числа каждого месяца. Как пояснили в компании, это необходимо для своевременного и правильного расчёта и сбора платы.
«Законодательством установлен срок оплаты до 10-го числа месяца, следующего за расчётным. При этом в ресурсоснабжающей организации отмечают, что платежи, полученные не позднее 25-го числа, будут отражены в квитанции. Если платёж поступит позже — то данная оплата будет зафиксирована в квитанции в следующем месяце» — проинформировали в компании.
Если не передать вовремя показания, начисления будут сформированы исходя из среднемесячного объёма потребления за последние полгода. В случае отсутствия показаний более шести месяцев плата за горячую воду будет сформирована по нормативам, установленным госкомитетом РБ по тарифам.
Передать показания можно любым удобным способом:
Оплатить услуги можно через:
— приложение своего банка;
— платёжный терминал;
— банкомат;
— кассы банков;
— в почтовых отделениях.