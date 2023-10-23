В Башкирии в 2023 году естественная убыль населения снизилась на 10,5%

При этом с января по август в Башкирии на свет появилось 24 113 детей, что на 1,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 24 383 детей. Ушли из жизни 31 903 человек, годом ранее показатель составил 33 087, снизившись, таким образом, на 3,6%.