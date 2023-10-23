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В Башкирии в 2023 году естественная убыль населения снизилась на 10,5%

В Башкирии в 2023 году естественная убыль населения снизилась на 10,5%

23 октября 2023, 06:42
Фото: 1MI
Данные статистики о смертности и рождаемости публикует Росстат.

Естественная убыль населения в Башкирии в период с января по август составила 7,79 тыс. человек. Годом ранее данный показатель составил 8,7 тыс за аналогичный период. Таким образом, естественная убыль населения за первые восемь месяцев 2023 года снизилась на 10,5%.

При этом с января по август в Башкирии на свет появилось 24 113 детей, что на 1,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 24 383 детей. Ушли из жизни 31 903 человек, годом ранее показатель составил 33 087, снизившись, таким образом, на 3,6%.

В целом по стране естественная убыль составила 319,5 тыс. человек, что на 24,81% меньше, чем за тот же период прошлого года. За январь–август в России родилось 850,2 тыс. младенцев, умерло 1,16 млн человек.

#Общество#Рождаемость#Статистика#Новости Башкирии#Смертность#Младенческая смертность#Азамат Нухов#Население
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