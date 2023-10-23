В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО 26-летним Айнуром Янышевым

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
В Гафурийском районе простились с погибшим в ходе специальной военной операции 26-летним младшим сержантом Айнуром Янышевым. Об этом сообщает администрация муниципалитета.
Известно, что родился Айнур Янышев в деревне Кургашла. После окончания школы отучился в Аургазинском многопрофильном колледже на тракториста-машиниста. На срочную служба в армии был призван в 2015 году, после завершения которой работал вахтовым методом.
— В сентябре 2022 года был мобилизован для прохождения службы в зоне специальной военной операции на Украине. Погиб при выполнении боевого задания 12 октября 2023 года, — добавили в администрации района.
Посмертно награжден орденом Мужества.