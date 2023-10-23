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В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО 26-летним Айнуром Янышевым

В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО 26-летним Айнуром Янышевым

23 октября 2023, 11:54
Фото: Гафурийский район Республики Башкортостан // vk.com
Об этом сообщает администрация Гафурийского района.

В Гафурийском районе простились с погибшим в ходе специальной военной операции 26-летним младшим сержантом Айнуром Янышевым. Об этом сообщает администрация муниципалитета.

Известно, что родился Айнур Янышев в деревне Кургашла. После окончания школы отучился в Аургазинском многопрофильном колледже на тракториста-машиниста. На срочную служба в армии был призван в 2015 году, после завершения которой работал вахтовым методом.

— В сентябре 2022 года был мобилизован для прохождения службы в зоне специальной военной операции на Украине. Погиб при выполнении боевого задания 12 октября 2023 года, — добавили в администрации района.

Посмертно награжден орденом Мужества.

#Общество#Новости Башкирии#СВО#Участники СВО#Похороны участников СВО
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