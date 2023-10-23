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Posted 23 октября, 16:47

Published 23 октября, 16:47

Modified 23 октября, 16:49

Updated 23 октября, 16:49

Участники СВО из Уфы могут получить единовременную выплату в 100 тысяч рублей

Участники СВО из Уфы могут получить единовременную выплату в 100 тысяч рублей

23 октября 2023, 16:47
Фото: 1MI
Однако есть несколько важных условий.

Участники специальной военной операции из Уфы могут получить дополнительную единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Рассчитывать на выплату могут те, кто заключил контракт в период с 23 октября по 15 ноября.

Как сообщает администрация Уфы, средства на это выделил Общественный фонд развития города. Так, 100 тысяч рублей будут дополнением к 204 тысячам от Минобороны РФ. Средства должны поступить через два дня после подписания контракта.

#Общество#Элина Сайфранова#СВО#Участники СВО#Меры поддержки участников СВО
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