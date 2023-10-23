Участники СВО из Уфы могут получить единовременную выплату в 100 тысяч рублей

Posted 23 октября, 16:47
Published 23 октября, 16:47
Modified 23 октября, 16:49
Updated 23 октября, 16:49
Участники специальной военной операции из Уфы могут получить дополнительную единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Рассчитывать на выплату могут те, кто заключил контракт в период с 23 октября по 15 ноября.
Как сообщает администрация Уфы, средства на это выделил Общественный фонд развития города. Так, 100 тысяч рублей будут дополнением к 204 тысячам от Минобороны РФ. Средства должны поступить через два дня после подписания контракта.