Труп пропавшей без вести бабушки из Башкирии нашли в холодильнике

Posted Сегодня, 15:24
Published Сегодня, 15:24
Modified Сегодня, 15:26
Updated Сегодня, 15:26
В деревне Идяш Зианчуринского района в морозильной камере обнаружили тело пропавшей без вести пенсионерки. Как сообщают «Зианчуринские зори», в полицию о пропаже женщины сообщила ее дочь еще в июле. В то же время пропал и внук погибшей, а вместе с ним и некоторое имущество.
Пенсионерка была объявлена в розыск, однако нашлась она только спустя несколько месяцев. Ее труп обнаружили в морозильной камеры. Подозреваемый в преступлении уже задержан.