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Published Сегодня, 15:24

Modified Сегодня, 15:26

Updated Сегодня, 15:26

Труп пропавшей без вести бабушки из Башкирии нашли в холодильнике

Труп пропавшей без вести бабушки из Башкирии нашли в холодильнике

23 октября 2023, 15:24
Фото: 1MI
Подозреваевый в преступлении задержан.

В деревне Идяш Зианчуринского района в морозильной камере обнаружили тело пропавшей без вести пенсионерки. Как сообщают «Зианчуринские зори», в полицию о пропаже женщины сообщила ее дочь еще в июле. В то же время пропал и внук погибшей, а вместе с ним и некоторое имущество.

Пенсионерка была объявлена в розыск, однако нашлась она только спустя несколько месяцев. Ее труп обнаружили в морозильной камеры. Подозреваемый в преступлении уже задержан.

#Происшествия#Элина Сайфранова#Убийство#Новости Башкирии#18+#Расследование
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