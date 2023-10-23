Труп пропавшей без вести бабушки из Башкирии нашли в холодильнике

В деревне Идяш Зианчуринского района в морозильной камере обнаружили тело пропавшей без вести пенсионерки. Как сообщают «Зианчуринские зори», в полицию о пропаже женщины сообщила ее дочь еще в июле. В то же время пропал и внук погибшей, а вместе с ним и некоторое имущество.