Стала известно, когда в Башкирию придет зима

Posted Сегодня, 04:57
Published Сегодня, 04:57
Modified Сегодня, 05:04
Updated Сегодня, 05:04
В Башкирии, как и в остальной Европейской части России, синоптическая зима ожидается примерно в середине декабря. Как отметил Вильфанд, как правило, именно к этому моменту погода «успокаивается» — становится более устойчивой, менее облачной.
В текущий же период в связи с наступлением предзимья ожидается переменчивая погода с осадками.
«Предзимье уже началось, а это значит, что погода ожидается неустойчивая — частые периоды похолодания, потепления, много облачности и осадков из-за барических депрессий (явление, при котором атмосферное давление понижается, что приводит к ухудшению погоды и снижению температуры воздуха — прим. ред.)», — заявил Вильфанд.
Напомним, ранее в Башкирии уже выпал снег. Так, из-за неожиданных осадков автомобильное движение было парализовано на трассе Уфа-Белорецк и в Зилаирском районе. Ранее снег также выпал в Баймаксоком районе республики — дворы, дороги и припаркованные автомобили оказались покрыты белыми хлопьями.