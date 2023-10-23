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Published Сегодня, 04:57

Modified Сегодня, 05:04

Updated Сегодня, 05:04

В Башкирии до прихода зимы ожидаются обильные осадки и барические депрессии

Стала известно, когда в Башкирию придет зима

23 октября 2023, 04:57
Фото: 1MI

В Башкирии до прихода зимы ожидаются обильные осадки и барические депрессии

О погодных условиях в республике на ближайшие месяцы сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра страны Романа Вильфанда.

В Башкирии, как и в остальной Европейской части России, синоптическая зима ожидается примерно в середине декабря. Как отметил Вильфанд, как правило, именно к этому моменту погода «успокаивается» — становится более устойчивой, менее облачной.

В текущий же период в связи с наступлением предзимья ожидается переменчивая погода с осадками.

«Предзимье уже началось, а это значит, что погода ожидается неустойчивая — частые периоды похолодания, потепления, много облачности и осадков из-за барических депрессий (явление, при котором атмосферное давление понижается, что приводит к ухудшению погоды и снижению температуры воздуха — прим. ред.)», — заявил Вильфанд.

Напомним, ранее в Башкирии уже выпал снег. Так, из-за неожиданных осадков автомобильное движение было парализовано на трассе Уфа-Белорецк и в Зилаирском районе. Ранее снег также выпал в Баймаксоком районе республики — дворы, дороги и припаркованные автомобили оказались покрыты белыми хлопьями.

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