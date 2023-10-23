Шинский: Французские виноделы не отказались от сотрудничества с РФ в эпоху санкций

Первое — культурологическое. Два года назад Франко-российская торгово-промышленная палата запустила в работу собственный «Винститут». Это экспертный центр, в котором внимание уделяется популяризации самых достойных французских вин, продающихся в России. При участии такого стратегического партнера, как Фонд Росконгресс, будет запущено создание не имеющих аналогов профессиональных карт российских винодельческих регионов. Презентация будет проводиться на тематической площадке Фонда Росконгресс «ВиноГрад» в рамках ПМЭФ-2024 в июне следующего года.