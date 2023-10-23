Шинский: Французские виноделы не отказались от сотрудничества с РФ в эпоху санкций

Posted 23 октября, 16:58
Published 23 октября, 16:58
Modified 23 октября, 16:58
Updated 23 октября, 16:58
Как сообщает newstracker.ru, проведение подобных мероприятий в России сопряжено для французов с риском. Ранее Европейский союз приостановил поставки в РФ тех образцов вина, которые имеют стоимость более 300 евро за литр. Также стоит отметить, что МИД Франции формально не рекомендует посещать Россию.
Гости салона вин, помимо естественной выгоды, настроены на то, чтобы сохранять и приумножать взаимодействие с гражданами России.
Международная организация по виноградарству и виноделию (OIV) включает в себя 50 стран, в том числе и Россию. С 12 июля 2021 года и до сих пор русский язык является шестым официальным языком организации.
Начиная с 1987 года ежегодно OIV вручает диплом магистра наук в области управления виноградарско-винодельческой отраслью (OIV Master of Sciences in Wine Management) международного образца. Его получают и российские студенты, о чем упомянул выпускник OIV Master of Sciences in Wine Management (P33) Павел Николаевич Шинский, в настоящее время возглавляющий Франко-российскую торгово-промышленную палату.
Множество людей по всему миру являются поклонниками хорошего, редкого вина. Франко-российское деловое сообщество в своей деятельности опирается на этот исторически сложившийся ресурс. Работа идет по ряду основных направлений.
Первое — культурологическое. Два года назад Франко-российская торгово-промышленная палата запустила в работу собственный «Винститут». Это экспертный центр, в котором внимание уделяется популяризации самых достойных французских вин, продающихся в России. При участии такого стратегического партнера, как Фонд Росконгресс, будет запущено создание не имеющих аналогов профессиональных карт российских винодельческих регионов. Презентация будет проводиться на тематической площадке Фонда Росконгресс «ВиноГрад» в рамках ПМЭФ-2024 в июне следующего года.
Второе направление — коммуникационное. С 9 по 10 ноября при поддержке Фонда Росконгресс в столице будет организован Второй Российский винодельческий форум.
Третье направление — дипломатическое. Речь идет о сохранении российской повестки в работе OIV, отправлении делегации от РФ на юбилей в честь 100-летия организации в следующем году, периодическом проведении отраслевых событий в РФ с привлечением дружественных представителей недружественных государств на площадках Фонда Росконгресс и в других локациях.
Часть из вышеназванных инициатив уже удалось успешно реализовать, другие находятся на стадии воплощения. Отечественное виноделие сейчас развивается все стремительнее, а сохранение законного места в большой международной винной семье позволит ему добиться полного процветания в ближайшем будущем.