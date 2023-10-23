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Радий Хабиров прокомментировал ситуацию на дорогах Башкирии в связи с выпавшим снегом

Радий Хабиров прокомментировал ситуацию на дорогах Башкирии в связи с выпавшим снегом

23 октября 2023, 08:30
Фото: 1MI
Глава Башкирии отметил, что из-за меняющейся погоды на дорогах уже были зарегистрированы ДТП

Радий Хабиров в ходе оперативного совещания в правительстве прокомментировал погодные условия в республике. В частности, он высказался о приближающейся зиме и снеге, выпавшем ранее в нескольких районах Башкирии.

— Вот уже южная часть республики под снегом. Уже и скользят, уже и ДТП. Вот именно этот период, когда человек психологически переходит к зимнему стилю вождения, к зимним условиям вождения, надо активно работать, чтобы не допускать каких-то тяжелых случаев, — сказал Хабиров.

Ранее о погоде в Башкирии рассказал руководитель Гидрометцентра страны Роман Вильфанд. По его словам, в ближайшее время в Башкирии, как и во всей европейской части России, стоит ждать обильных осадков, а также барических депрессий.

#Общество#Новости Башкирии#Азамат Нухов
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