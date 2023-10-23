Прокуратура запросила 14 лет колонии для убийцы чиновницы из Башкирии Дины Махияновой

Напомним, что мужчине предъявлено обвинение по статьям «Убийство» и «Истязание». По версии следствия, в августе 2022 года мужчина подкараулил Дину Махиянову и нанес ей не менее 18 ударов ножом. От полученных трав женщина скончалась на месте. Еще до убийства Алик Махиянов систематически наносил экс-супруге побои и высказывал оскорбления.