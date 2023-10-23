Прокуратура запросила 14 лет колонии для убийцы чиновницы из Башкирии Дины Махияновой

Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
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Updated Сегодня, 09:43
Прокуратура Башкирии запросила для Алика Махиянова 14 дет лишения свободы за убийство бывшей жены Дины. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.
Рассматривает уголовное дело Белорецкий межрайонный суд. На данный момент завершилось судебное следствие и состоялись прения сторон.
Напомним, что мужчине предъявлено обвинение по статьям «Убийство» и «Истязание». По версии следствия, в августе 2022 года мужчина подкараулил Дину Махиянову и нанес ей не менее 18 ударов ножом. От полученных трав женщина скончалась на месте. Еще до убийства Алик Махиянов систематически наносил экс-супруге побои и высказывал оскорбления.