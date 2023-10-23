Профессор Мельцер напомнил о возможных опасностях колодцев и скважин

Posted 23 октября, 16:45
Published 23 октября, 16:45
Modified 23 октября, 16:46
Updated 23 октября, 16:46
Согласно его словам, частота этих проверок должна зависеть от продолжительности пребывания на даче, поскольку использование воды, не соответствующей гигиеническим требованиям, может представлять опасность для здоровья людей, пишет RT.
Мельцер отметил, что загрязнение воды и недостаток в ней полезных микроэлементов могут вызывать «заболевания, связанные с водой». В такой воде могут присутствовать различные виды бактериальных загрязнений, такие как дизентерия, брюшной тиф, гепатит A и различные вирусные инфекции, такие как норовирус, астровирус, ротавирус, а также паразитарные инфекции, например лямблиоз или криптоспоридиоз.
Профессор предупредил, что стоит также учесть риск холеры, которая является актуальной для многих местностей, где наблюдается неблагоприятная ситуация из-за изменений климата.