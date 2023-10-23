Профессор Мельцер напомнил о возможных опасностях колодцев и скважин

Мельцер отметил, что загрязнение воды и недостаток в ней полезных микроэлементов могут вызывать «заболевания, связанные с водой». В такой воде могут присутствовать различные виды бактериальных загрязнений, такие как дизентерия, брюшной тиф, гепатит A и различные вирусные инфекции, такие как норовирус, астровирус, ротавирус, а также паразитарные инфекции, например лямблиоз или криптоспоридиоз.