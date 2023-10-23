Патологии зрения у детей: влияние гаджетов и наследственности

По ее словам, родители должны следить за этими факторами и стремиться правильно и разнообразно питать своих детей. Редько также добавила, что для сохранения зрения школьникам и тем, кто работает за компьютерным монитором или другим гаджетом, важно делать перерыв каждые 20 минут на 20 секунд, чтобы посмотреть вдалеке.