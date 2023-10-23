Патологии зрения у детей: влияние гаджетов и наследственности

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
Использование электронных устройств, включая школьников, становится все более популярным, и это приводит к возникновению проблем со зрением у детей. Врач-офтальмолог Оксана Редько из НИКИ детства поделилась с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» советами о том, как предотвратить эти проблемы.
«Существуют различные нарушения зрения. Если речь идет о близорукости у школьников, то, конечно, генетические факторы играют свою роль. Если у ребенка хорошая генетика, то невозможно получить -3 с помощью гаджетов. Но если у него есть наследственная предрасположенность, то начинают влиять факторы окружающей среды: использование гаджетов, недостаток прогулок, неправильное питание», — сообщила врач.
По ее словам, родители должны следить за этими факторами и стремиться правильно и разнообразно питать своих детей. Редько также добавила, что для сохранения зрения школьникам и тем, кто работает за компьютерным монитором или другим гаджетом, важно делать перерыв каждые 20 минут на 20 секунд, чтобы посмотреть вдалеке.