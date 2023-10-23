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Updated Сегодня, 09:10

Патологии зрения у детей: влияние гаджетов и наследственности

Патологии зрения у детей: влияние гаджетов и наследственности

23 октября 2023, 09:08
Фото: 1MI
Чтобы сохранить зрение у детей, необходимо ограничивать использование цифровых устройств, обеспечивать достаточное количество прогулок на свежем воздухе, правильно и разнообразно питаться, а также делать перерывы каждые 20 минут для отдыха глаз.

Использование электронных устройств, включая школьников, становится все более популярным, и это приводит к возникновению проблем со зрением у детей. Врач-офтальмолог Оксана Редько из НИКИ детства поделилась с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» советами о том, как предотвратить эти проблемы.

«Существуют различные нарушения зрения. Если речь идет о близорукости у школьников, то, конечно, генетические факторы играют свою роль. Если у ребенка хорошая генетика, то невозможно получить -3 с помощью гаджетов. Но если у него есть наследственная предрасположенность, то начинают влиять факторы окружающей среды: использование гаджетов, недостаток прогулок, неправильное питание», — сообщила врач.

По ее словам, родители должны следить за этими факторами и стремиться правильно и разнообразно питать своих детей. Редько также добавила, что для сохранения зрения школьникам и тем, кто работает за компьютерным монитором или другим гаджетом, важно делать перерыв каждые 20 минут на 20 секунд, чтобы посмотреть вдалеке.

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