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Updated Сегодня, 05:37

На жителя Башкирии возбудили уголовное дело за сообщение о минировании самолета

Опоздавший на рейс житель Башкирии «заминировал» самолет

23 октября 2023, 05:35
Фото: 1MI

На жителя Башкирии возбудили уголовное дело за сообщение о минировании самолета

О необычном инциденте с самолетом, выполнявшем рейс Сочи — Уфа сообщает телеграм-канал Mash Batash

По информации тг-канала, уроженец республики Артур Б. опоздал на свой рейс — к моменту, когда тот подошел к стойке регистрации, агенты авиакомпании уже ушли. После этого мужчина якобы в попытке догнать самолет стал звать на помощь. На необычное поведение мужчины отреагировали сотрудники службы безопасности авиаузла.

После этого житель республики позвонил в полицию, заявив, что улетевший самолет заминирован. Позднее мужчина признался, что мина на борту самолета — лишь плод его фантазии. В настоящий момент на него заведено уголовное дело.

#Происшествия#Аэропорт#Самолеты#Задержка рейса#Азамат Нухов#Задержка самолёта#Рейсы
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