Опоздавший на рейс житель Башкирии «заминировал» самолет

Posted Сегодня, 05:35
Published Сегодня, 05:35
Modified Сегодня, 05:37
Updated Сегодня, 05:37
По информации тг-канала, уроженец республики Артур Б. опоздал на свой рейс — к моменту, когда тот подошел к стойке регистрации, агенты авиакомпании уже ушли. После этого мужчина якобы в попытке догнать самолет стал звать на помощь. На необычное поведение мужчины отреагировали сотрудники службы безопасности авиаузла.
После этого житель республики позвонил в полицию, заявив, что улетевший самолет заминирован. Позднее мужчина признался, что мина на борту самолета — лишь плод его фантазии. В настоящий момент на него заведено уголовное дело.