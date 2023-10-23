Опоздавший на рейс житель Башкирии «заминировал» самолет

По информации тг-канала, уроженец республики Артур Б. опоздал на свой рейс — к моменту, когда тот подошел к стойке регистрации, агенты авиакомпании уже ушли. После этого мужчина якобы в попытке догнать самолет стал звать на помощь. На необычное поведение мужчины отреагировали сотрудники службы безопасности авиаузла.