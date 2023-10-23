Назначен новый секретарь Межведомственного Совета общественной безопасности Башкирии

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
Указом главы республики от 23 октября секретарем межведомственного Совета общественной безопасности РБ назначен Олейник Валерий Станиславович.
Как отметил Радий Хабиров, Олейник уже в течение двух с половиной лет работает в данной сфере.
— Это человек с большим опытом, с авторитетом. Задачи вам понятны. Безусловно, это кадровое назначение очень ответственное для вас должно быть. Так же продолжайте с трудом и энергией работать, — высказался глава республики.