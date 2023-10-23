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Published Сегодня, 07:18

Modified Сегодня, 07:20

Updated Сегодня, 07:20

Назначен новый секретарь Межведомственного Совета общественной безопасности Башкирии

Назначен новый секретарь Межведомственного Совета общественной безопасности Башкирии

23 октября 2023, 07:18
Фото: 1MI
Назначение Валерия Олейника в ходе оперативного совещания в правительстве прокомментировал глава республики Радий Хабиров.

Указом главы республики от 23 октября секретарем межведомственного Совета общественной безопасности РБ назначен Олейник Валерий Станиславович.

Как отметил Радий Хабиров, Олейник уже в течение двух с половиной лет работает в данной сфере.

— Это человек с большим опытом, с авторитетом. Задачи вам понятны. Безусловно, это кадровое назначение очень ответственное для вас должно быть. Так же продолжайте с трудом и энергией работать, — высказался глава республики.
#Общество#Новости Башкирии#Азамат Нухов
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