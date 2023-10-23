Малышева назвала три главных противораковых продукта

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
Основным противораковым микроэлементом является селен, его низкое содержание в организме увеличивает риск возникновения рака на 35%. Об этом заявила в эфире своей программы Елена Малышева.
Рекордное количество селена содержится в бразильском орехе, свиных почках и тунце. Россиян для поддержания нужно уровня селена в организме посоветовали употреблять по одному ореху в день или по 20-50 граммов синых почек и тунца.