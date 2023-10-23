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Posted Сегодня, 11:21

Published Сегодня, 11:21

Modified Сегодня, 11:23

Updated Сегодня, 11:23

Малышева назвала три главных противораковых продукта

Малышева назвала три главных противораковых продукта

23 октября 2023, 11:21
Фото: 1MI
Достаточно их употреблять в пищу в маленьком количестве.

Основным противораковым микроэлементом является селен, его низкое содержание в организме увеличивает риск возникновения рака на 35%. Об этом заявила в эфире своей программы Елена Малышева.

Рекордное количество селена содержится в бразильском орехе, свиных почках и тунце. Россиян для поддержания нужно уровня селена в организме посоветовали употреблять по одному ореху в день или по 20-50 граммов синых почек и тунца.

#Общество
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